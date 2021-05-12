В сети появились рендеры MacBook Air 2021 года с новым дизайном в семи цветах, перекликающихся с палитрой нового iMac 24”





Как заявляет инсайдер Джон Проссер, ноутбук Apple MacBook Air следующего поколения получит совершенно новый дизайн и будет доступен в различных вариантах цветового исполнения корпуса. Свои слова Проссер подкрепляет предположительно точными рендерами грядущих устройств, которые основаны на утечке изображений алюминиевого корпуса.

По данным источника, дизайн MacBook Air в целом стал значительно тоньше. Клавиатурный блок имеет белый цвет и полноразмерные функциональные клавиши. За счёт увеличения размеров функциональных клавиш пришлось немного сдвинуть клавиатуру вниз, что привело к уменьшению размеров трекпада. Рамки вокруг дисплея также получили белое исполнение.

В ноутбуке Apple MacBook Air следующего поколения будет доступно два порта USB-C – по одному разъёму можно увидеть на левой и правой стороне корпуса. На просочившихся изображениях не было видно порта MagSafe, потому его не стали добавлять на рендеры. Хотя предыдущие публикации от других источников утверждали, что в следующих версиях ‌MacBook Air‌ и MacBook Pro снова появится этот интерфейс и он обеспечит более мощную зарядку.

Нижняя часть MacBook Air также претерпит некоторые изменения в дизайне. На ней больше не будет четырёх резиновых ножек, а вместо них решено использовать две длинные вертикальные полоски. Кроме того, изменению подвергнется и цветовая гамма. Проссер говорит о синем и зелёном вариантах цвета корпуса. Также будут доступны варианты цвета, соответствующие цветовой палитре 24-дюймового iMac. Цвета будут «очень близки, если не идентичны оттенкам, которые вы видите на подставках новых 24-дюймовых iMac».

Проссер утверждает, что обновлённый ноутбук MacBook Air появится в продаже к концу 2021 года.

Источник: macrumors