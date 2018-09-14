В сети появился первый рендер геймерского смартфона Razer Phone 2 и предполагаемая дата его анонса

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Выпуск нового геймерского смартфона Razer Phone 2 — дело уже решенное, информацию о разработке сиквела подтвердили представители компании в кулуарах выставки IFA 2018. В сети уже также можно найти информацию о быстродействии будущей новинки, а теперь можно оценить внешность и узнать ориентировочную дату анонса.

Итак, очередные инсайдеры предоставили изданию Android Headlines данные о размерах и дизайне Razer Phone 2, на основе которых был создан рендер:

Razer Phone слева, Razer Phone 2 справа

Как видим, внешность новинки практически не отличается от первой версии, что неудивительно, так как разработчики собирались сосредоточится на увеличении производительности путем замены платформы Qualcomm Snapdragon 835 на Snapdragon 845. Можно отметить разве что иное расположение фронтальной камеры и более широкие окантовки экрана — это изменение практически наверняка сделано для того, чтобы уменьшить количество случайных нажатий.

Напомним, что оригинальный геймерский смартфон Razer Phone был представлен 2 ноября 2017 года, тогда как вторая версия по слухам выйдет на рынок до конца текущего года (возможно, 10 октября 2018 года, на что указывает дата на главном экране рендера) под управлением Android 8 «Oreo», однако спустя несколько месяцев гарантированно получит обновление до Android 9 «Pie».

Источник: Gizmochina