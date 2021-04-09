В сети засветился инженерный образец дискретной настольной видеокарты Intel Xe-HPG (DG2) 512EU

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Автор YouTube-канала Moore’s Law is Dead опубликовал фотографии раннего инженерного образца настольной видеокарты на базе графического процессора Xe-HPG. Видеокарта была сфотографирована с нескольких ракурсов.

Согласно имеющейся информации, данная модель оснащена 512 исполнительными модулями. Это означает, что перед нами фотографии топового решения в грядущей линейке. Инженерный образец видеокарты Xe-HPG 512EU имеет одну из трех конструкций кулера, которые сейчас оцениваются разработчиками. По слухам, финальная версия может получить систему охлаждения белого цвета.

По данным автора видео, версия Intel Xe-HPG 512EU может иметь повышенную частоту GPU до 2,2 ГГц, что выше, чем у продуктов NVIDIA, и примерно соответствует уровню частот в видеокартах AMD Radeon RX 6000. Рассматриваемая модель оборудована видеопамятью GDDR6 объёмом 16 ГБ с шиной доступа 256 бит. Показатель TDP составляет 275 Вт, что выше первоначально заявленного диапазона 225-250 Вт. Данный образец содержит два коннектора для обеспечения дополнительного энергоснабжения: один 8-контактный и один 6-контактный.

Источник: videocardz