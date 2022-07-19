В следующем году Apple сократит наем персонала и расходы на некоторые команды

Экономический спад оказывает всё большее влияние на IT-отрасль. Недавно стало известно, что Meta сокращает планы по найму инженеров на 30% и намекает на возможные увольнения. Как сообщают осведомлённые источники, к таким же мерам готовится и компания Apple. Она планирует в следующем году замедлить наем сотрудников и рост расходов в некоторых подразделениях.

Это решение связано со стремлением вести более осторожную финансово-хозяйственную деятельность в неопределённые времена. Вместе с тем это не является политикой всей компании. Изменения коснутся не всех команд, и Apple по-прежнему планирует агрессивный график выпуска новых устройств в 2023 году, который включает в себя гарнитуру смешанной реальности — первую крупную новую категорию с 2015 года.

Отмечается, что Apple ежегодно выделяет определённую сумму денег каждому крупному подразделению для финансирования исследования и разработки, закупки ресурсов и найм персонала. На 2023 год компания выделит некоторым командам более скромный бюджет, чем ожидалось. Для некоторых групп компания не будет увеличивать численность персонала в 2023 году, хотя она может нанять на 5-10% больше сотрудников в текущем году. Также Apple намерена не заполнять позиции увольняющихся сотрудников в некоторых группах.

Источник: bloomberg