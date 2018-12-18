Проект «Карточка киевлянина» могут закрыть с 1 января 2019 года в связи с истечением срока договора. Инвестор обратился с открытым письмом к мэру Киева

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Компания UNIT, которая является инвестором проекта «Карточка киевлянина», обратилась с открытым письмом к мэру Киева Виталию Кличко по поводу возможного закрытия проекта. В обращении упоминается, что недавно в СМИ появилась информация о закрытии проекта «Карточка киевлянина» с 1 января 2019 года в связи с истечением срока действия договора с инвестором.

В связи с этим инвестор выразил свое удивление «неожиданному и необоснованному решению в одностороннем порядке без каких-либо переговоров с инвестором закрыть крупнейший социальный проект столицы и страны, участниками которого являются 1,5 миллиона киевлян».

Несмотря на то, что мэр неоднократно подчеркивал социальную важность проекта для киевлян и Киева как составляющей части Smart City, а также тот факт, что «Карточка киевлянина» была признана самым инновационным проектом на мировых конференциях «Smart City Expo World Congress» (Барселона, 2017) и «Innovative City» (Канны, 2018), город объявляет о закрытии проекта.

Приводим полный текст соответствующего открытого письма-обращения:

«Уважаемый Виталий Владимирович! Наша компания узнала из средств массовой информации о закрытие проекта «Карточка киевлянина», что вызвало у нас большое удивление и непонимание. В свое время мы неоднократно обращались к Вам с просьбой провести встречу с целью принятия решения о дальнейшем сотрудничестве и развития проекта, но, к сожалению, ни разу так и не получили ответа от Вас. На встречах с подразделениями КГГА, участвующие в проекте, постоянно звучали заявления о социальной важности «Карточки киевлянина» с заверениям о заинтересованности и необходимости продолжения сотрудничества по данным проектом. В свою очередь Вы неоднократно в своих выступлениях отмечали социальную важность и большую значимость проекта как для киевлян, так и для города Киева в целом, как составной части Smart City. Мы, как социально ответственная компания, в течение семи лет инвестируем в проект, который стал знаковым не только для Киева, но и для всей страны. Вместе с командой Kyiv Smart City мы презентовали проект «Карточка киевлянина» на мировой конференции «Smart City Expo World Congress «в Барселоне в 2017, где проект был признан самым инновационным проектом. В этом году на форуме «Innovative City» в Каннах наша команда презентовала мобильное приложение Карты киевлянина, который показал неограниченные возможности в развитии проекта. Информационно-телекоммуникационная система «Карта киевлянина» стала реальной реформой и инструментом борьбы с коррупцией в городе Киеве. Исходя из вышеизложенного, просим Вас, уважаемый Виталий Владимирович, как гаранта и бодигарда всех инвесторов города, срочно лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг проекта «Карточка киевлянина». Со своей стороны наша команда готова в любое удобное для Вас

время принять участие во всех действиях, связанных с решением данного вопроса. С уважением, коллектив ООО «УНИТ».

Напомним, что в октябре текущего года у сервиса «Карточка киевлянина» появилось официальное мобильное приложение для Android и iOS.

Ранее ожидалось, что «Карточка киевлянина» будет работать как единый электронный билет в муниципальном транспорте Киева, с ее помощью собирались внедрить оплату проезда в общественном транспорте и парковку по сниженными тарифам.

Источник: «УНИТ»