В смартфоне Samsung Galaxy S9 расположение сканера отпечатков пальцев, вероятнее всего, останется прежним

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Расположение сканера отпечатков пальцев в нынешнем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S8 – на тыльной стороне корпуса, рядом с блоком камеры – нельзя назвать самым удачным решением, о чем мы уже неоднократно говорили. И, похоже, в следующем поколении Samsung Galaxy S9 переезда дактилоскопа под поверхность дисплея ждать не стоит, несмотря на то, что соответствующие разработки ведутся с октября прошлого года. По крайней мере, на это указывают скриншоты из грядущего обновления фирменного ПО Samsung Health для отслеживание физической активности.

Скриншоты новейшей версии Samsung Health демонстрируют процесс измерения ЧСС посредством соответствующего сенсора смартфона Samsung. Предположительно, этим смартфоном на изображениях является следующий флагман Samsung Galaxy S9.

На изображении видно большую часть задней панели Samsung Galaxy S9 с расположением модулей сдвоенной камеры, вспышки, датчика ЧСС и дактилоскопического датчика. Как видим, вспышка и датчик ЧСС располагаются справа от камеры и дактилоскопа.

В сети уже есть концептуальные изображения смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ с одинарной и сдвоенной камерой, созданные на базе этой утечки (заглавное изображение).

Анонс смартфона Samsung Galaxy S9 ожидается на MWC 2018 в феврале.

Источник: GSM Arena