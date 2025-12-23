В соцсетях начали "похороны" Solana с падением до $5: громкий судебный процесс стал поводом для паники

Пользователи X активно обсуждают сценарий, при котором цена Solana может упасть до $5. Причиной стал резонансный коллективный иск в США против платформы PumpFun, в котором также упоминаются Solana Labs и Solana Foundation. «The End for Solana» — так озвучивает ситуацию криптоблогер NoLimitGains.

Толчком стала новость о том, что американский суд разрешил двигаться дальше второму иску пользователей, потерявших деньги во время торговли мемкоинами, запущенными через PumpFun. Истцы утверждают, что во время запусков токенов существовала неравная инсайдерская игра: отдельные участники якобы имели доступ к покупке раньше других, выполняли транзакции быстрее и по более выгодной цене, тогда как розничные инвесторы заходили позже и оставались с убытками после резких обвалов.

Ключевое обвинение в том, что такая ситуация была не случайностью. Речь идет о возможном использовании особенностей инфраструктуры Solana — порядка обработки транзакций, приоритизации и работы валидаторов. Именно эти механизмы обеспечивали преимущество инсайдерам во время запусков мемкоинов, что делало потери розничных пользователей неизбежными. Обсуждение быстро сместилось с PumpFun на сам блокчейн Solana, поскольку в материалах дела пытаются связать действия отдельных участников рынка не только с платформой, но и с базовой логикой работы сети. Если таковая, аргументация получит развитие, под удар попадает репутация всей экосистемы.

Дополнительное давление на настроения инвесторов создает структура владения токеном. По оценкам, от 45% до 55% оборотного предложения SOL сосредоточено в руках инсайдеров, ранних инвесторов, венчурных фондов и организаций, связанных с Solana. В X активно обсуждают риск того, что в случае потери доверия именно этот капитал может первым уйти с рынка, что резко ударит по ликвидности. На фоне этого появились прогнозы о падении SOL до однозначных значений, включая уровень около $5. Сторонники таких сценариев напоминают, что в кризисные моменты крипторынок реагирует не на технологии или показатели, а на доверие, и его потеря уже не раз приводила к стремительным обвалам.

В то же время с юридической точки зрения дело находится лишь на начальном этапе. Суд не признавал вины ни одной из сторон и лишь разрешил продолжить рассмотрение обновленного иска. До реального судебного процесса могут пройти месяцы или годы. На данный момент разговоры о «Солане по $5»обычно выглядят как FUD (Fear, Uncertainty, Doubt — страх, неопределенность, сомнения), впрочем, на этот раз они действительно содержат под собой довольно угрожающую почву.

Источник: Х