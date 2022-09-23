В США хотят обязать производителей оснащать все новые автомобили технологиями, предотвращающими пьяное вождение и превышение скорости

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) обратился к Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы все новые автомобили были оснащены технологией обнаружения нетрезвого водителя в салоне, которая ограничивала бы или запрещала человеку управлять своими транспортными средствами.

Рекомендация была составлена после случившейся масштабной аварии в Авенале, штат Калифорния, в первый день 2021 года, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Согласно отчету NTSB, ДТП спровоцировал водитель внедорожника, который находился под воздействием алкоголя и превышал скорость.

«Технологии могли бы предотвратить аварию, точно так же, как они могут предотвратить десятки тысяч смертельных случаев в результате аварий, связанных с вождением в нетрезвом состоянии и превышением скорости, которые ежегодно происходят в США», — заявила председатель NTSB Дженнифер Хоменди.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения является основной причиной аварий с травмами на автомагистралях. С 2000 года более 230 000 человек в США погибли в авариях с участием нетрезвых водителей. Только в 2020 году зарегистрировано около 11 654 погибших — 30 процентов всех смертельных дорожно-транспортных происшествий произошли по вине пьяных водителей.

NTSB также заинтересован в снижении предела концентрации алкоголя в крови до 0,05 г/дл или ниже.

Интересно, что шведский автопроизводитель Volvo на днях анонсировал выход электрокара, оснащенного датчиками и камерами, способными обнаружить вождение в нетрезвом виде. Volvo EX90 будет представлена 9 ноября и призвана заменить нынешний флагман компании — внедорожник XC90 (к 2030 году Volvo планирует перейти на производство полностью электрических автомобилей).

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Новый электромобиль будет оснащен «одним из самых передовых наборов датчиков на рынке», по словам Volvo, включая восемь камер, пять радаров, 16 ультразвуковых датчиков и передовой датчик лидара. Последний будет установлен на крыше EX90 и поможет водителю избежать внешних препятствий, в то время как две камеры внутри автомобиля будут следить за поведением глаз водителя, чтобы определить, не потерял ли он концентрацию.

Если водитель отвлечется, камеры зафиксируют это, и автомобиль выдаст серию предупреждений, призванных снова обратить внимание на дорогу. В случае если водитель никак не отреагирует — автомобиль начнет медленно останавливаться и включит аварийную сигнализацию.

EX90 также станет первой моделью, оснащенной новой усовершенствованной системой помощи водителю Volvo Ride Pilot, которая позволит автомобилю двигаться по шоссе без участия водителя. Эта функция будет доступна в Калифорнии по подписке до одобрения регулирующих органов штата.

Источник: Techspot, The Verge