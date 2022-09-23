В США хотят обязать производителей оснащать все новые автомобили технологиями, предотвращающими пьяное вождение и превышение скорости

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) обратился к Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы все новые автомобили были оснащены технологией обнаружения нетрезвого водителя в салоне, которая ограничивала бы или запрещала человеку управлять своими транспортными средствами.
Рекомендация была составлена после случившейся масштабной аварии в Авенале, штат Калифорния, в первый день 2021 года, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Согласно отчету NTSB, ДТП спровоцировал водитель внедорожника, который находился под воздействием алкоголя и превышал скорость.
«Технологии могли бы предотвратить аварию, точно так же, как они могут предотвратить десятки тысяч смертельных случаев в результате аварий, связанных с вождением в нетрезвом состоянии и превышением скорости, которые ежегодно происходят в США», — заявила председатель NTSB Дженнифер Хоменди.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения является основной причиной аварий с травмами на автомагистралях. С 2000 года более 230 000 человек в США погибли в авариях с участием нетрезвых водителей. Только в 2020 году зарегистрировано около 11 654 погибших — 30 процентов всех смертельных дорожно-транспортных происшествий произошли по вине пьяных водителей.
NTSB также заинтересован в снижении предела концентрации алкоголя в крови до 0,05 г/дл или ниже.
Интересно, что шведский автопроизводитель Volvo на днях анонсировал выход электрокара, оснащенного датчиками и камерами, способными обнаружить вождение в нетрезвом виде. Volvo EX90 будет представлена 9 ноября и призвана заменить нынешний флагман компании — внедорожник XC90 (к 2030 году Volvo планирует перейти на производство полностью электрических автомобилей).
Новый электромобиль будет оснащен «одним из самых передовых наборов датчиков на рынке», по словам Volvo, включая восемь камер, пять радаров, 16 ультразвуковых датчиков и передовой датчик лидара. Последний будет установлен на крыше EX90 и поможет водителю избежать внешних препятствий, в то время как две камеры внутри автомобиля будут следить за поведением глаз водителя, чтобы определить, не потерял ли он концентрацию.
Если водитель отвлечется, камеры зафиксируют это, и автомобиль выдаст серию предупреждений, призванных снова обратить внимание на дорогу. В случае если водитель никак не отреагирует — автомобиль начнет медленно останавливаться и включит аварийную сигнализацию.
EX90 также станет первой моделью, оснащенной новой усовершенствованной системой помощи водителю Volvo Ride Pilot, которая позволит автомобилю двигаться по шоссе без участия водителя. Эта функция будет доступна в Калифорнии по подписке до одобрения регулирующих органов штата.