В США и Канаде у Netflix 67,1 млн подписчиков (каждый приносит в среднем $12,4), в Европе — 47,3 млн ($10,3), в Южной Америке — 29,4 млн ($8,2), в Азии — 14,5 млн ($9,3)

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Стриминговый видеосервис Netflix впервые открыл результаты своей деятельности в отчете для Securities and Exchange Commission (SEC), включая выручку и количество подписчиков, в различных регионах мира. Компания не стала детализировать результаты для каждой страны отдельно, сгруппировав показатели по регионам США/Канада (UCAN), Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), Латинская Америка (LATAM) и Азия (APAC).

Самым доходным для Netflix регионом остается родная Северная Америка — за первые три квартала текущего года компания получил здесь $7,4 млрд от 67,1 млн подписчиков. Средний доход с каждого пользователя составляет $12,36. В регионе EMEA, куда в том числе входит и Украина, показатели скромнее — выручка $3,98 млрд и 47,3 млн подписчиков со средними тратами в размере $10,26.

На третьем месте идет Латинская Америка, которая принесла Netflix $2,05 млрд от 29,4 млн подписчиков, каждый из которых принес в среднем $8,21. И, наконец, Азия и Тихоокеанский регион позволили сервису получить $1,05 млрд выручки от 14,5 млн подписчиков со средней абонплатой $9,31.

Как видим, Netflix насчитывает порядка 158 млн подписчиков по всему миру, при этом в США находится только чуть более 40% пользователей, а их количество на родном рынке растет гораздо медленнее, чем в остальных регионах.

Источник: Variety, SEC