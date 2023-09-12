В США одобрили обновленные вакцины Pfizer и Moderna против коронавируса – в том числе для детей возрастом от 6 месяцев

Вакцины в первую очередь нацелены на новый вариант Омикрона – XBB.1.5, а не на «оригинальный» коронавирус.

В начале недели Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование двух обновленных вакцин против коронавируса – Pfizer-BioNTech (Comirnaty) и Moderna (Spikevax). Обе разрешены для лиц в возрасте от 12 лет и в экстренных случаях – для детей в возрасте от 6 месяцев.

Если Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) подпишут разрешение на использование вакцин на заседании во вторник, то, вероятно, они будут доступны в аптеках и больницах в ближайшие дни.

«Вакцинация остается критически важной для общественного здоровья и постоянной защиты от серьезных последствий COVID-19, включая госпитализацию и смерть», — напоминает доктор Питер Маркс, главный эксперт FDA по вакцинам.

В отличие от бустерных прививок, выпущенных в прошлом, эти вакцины не изготовлены из компонентов оригинальных вариантов COVID, распространившихся в 2020 году. Это моновалентная вакцина, которая нацелена на субвариант омикрона – XBB.1.5, который стал доминирующим штаммом ковида в некоторых частях США прошлой зимой и более тесно связан с EG.5, на который приходится 21,5% случаев заболеваний, согласно данным CDC.

В настоящее время есть вопрос по стоимости вакцин – это первый сезон, в котором вакцины из государственного распространения переходят на коммерческий рынок. Pfizer и Moderna тем временем подняли ценники примерно на 400% – если во время последних раундов вакцинирования правительство тратило от $26 до $30 на дозу, то сейчас они обойдутся в $110-130. Такое повышение, конечно, вызвало критику у общественности – особенно в сторону Moderna, разработавшую свою вакцину в партнерстве с федеральными учеными и с использованием $1,7 миллиарда федеральных грантов.

Если предположить, что CDC рекомендует обновленные вакцины, то большинство застрахованных американцев все-таки получат доступ к вакцине без каких-либо затрат из собственного кармана. Что касается незастрахованных, то правительство пока ввело программу, которая будет предоставлять им вакцину бесплатно до декабря 2024 года.

В то же время, широко раскритикованное повышение цен вряд ли поможет улучшить охват вакцинацией. В прошлом году от ковида привилось менее 20% взрослого населения США.

Возникают дебаты и относительно того, кто должен получить нынешнюю бустерную дозу – эксперты в целом соглашаются, что пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, хотя некоторые настаивают на прививках для молодежи, чтобы уменьшить передачу уязвимым слоям населения.

Сейчас разрешения FDA ожидает еще одна вакцина – Novavax (белковая вакцина против COVID-19 без мРНК), которая тоже нацелена на XBB.1.5, и предусмотрена для детей в возрасте от 12 лет.

Источник: Ars Technica, The Verge, NYT