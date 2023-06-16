В США задержали россиянина руслана астамирова по обвинению в распространении вируса-вымогателя LockBit — ему грозит 25 лет тюрьмы

В Аризоне задержан 20-летний гражданин россии, уроженец Чечни руслан астамиров. Минюст США обвиняет его как минимум в 5 атаках с использованием вируса-вымогателя LockBit с 2020-го по 2023-й год.

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Задержанному грозит 20 лет заключения по одному обвинению и 5 лет тюрьмы за нанесение вреда защищенным компьютерам. Возможен также штраф до 250 тысяч долларов или удвоение ущерба от атак.

Это уже третий случай в США с ноября прошлого года, все обвиняемые — граждане россии. В ноябре 2022 года Минюст США выдвинул обвинения против задержанного в Канаде михаила васильева, который ожидает экстрадицию в Соединенные Штаты, а в мае 2023 года михаила матвеева (также известного как Wazawaka, m1x, Boriselcin) обвинили в развертывании программ-вымогателей LockBit, Babuk и Hive в атаках, направленных на организации в пределах и за пределами США.

«Злоумышленники, распространяющие LockBit и любые другие программы-вымогатели, не могут скрываться за мнимой онлайн-анонимностью. Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы выявить нарушителей и привлечь их к ответственности», – говорят в Минюсте.

О LockBit впервые стало известно в сентябре 2019 года, и за последние месяцы с помощью программы-вымогателя атаковали автомобильного гиганта Continental, Королевскую почту Великобритании, Службу внутренних доходов Италии и системы города Окленд. В общей сложности группировка, которая использовала LockBit, выманила около $91 млн у американских организаций, ставших жертвами примерно 1700 атак с 2020 года.