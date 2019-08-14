В США запретили перевозить в самолетах ноутбуки Apple MacBook Pro, подлежащие отзыву из-за проблем с батарей





Несмотря на то, что Apple еще в июне запустила программу по бесплатной замене аккумуляторов ограниченного числа ноутбуков MacBook Pro, которые склонны к перегреву и даже к возгоранию, данная процедура, само собой, необязательна. То есть, непременно найдутся те, кто по тем или иным причинам не обменяет устройство. Наученное горьким опытом со смартфонами Samsung Galaxy Note7 и прочей проблемной потребительской электроникой, Федеральное авиационное управление (FAA) США решило перестраховаться и ввело запрет на перевозку в самолетах этих самых ноутбуков Apple MacBook Pro, подлежащих отзыву. Запрет распространяется как на перевозку в багаже, так и в ручной клади.

«FAA известно об отозванных аккумуляторах, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro. В начале июля мы предупредили авиакомпании об отзыве и проинформировали общественность. Мы разослали уведомления в соответствии с инструкциями об отзыве, изложенными в 2016 FAA Safety Alert for Operators (SAFO) 16011, и предоставили общественности необходимую информацию на веб-сайте Packsafe FAA: https://www.faa.gov/hazmat/packsafe/.», — говорится в заявлении регулятора.

Правда, сам по себе запрет является чистой воды формальностью.

Дело в том, что рекомендация FAA не является обязательной для американских авиакомпаний. К тому же, маловероятно, что сотрудники авиакомпаний будут проводить тщательный досмотр владельцев ноутбуков Apple MacBook Pro и проверять, опасен ли конкретный экземпляр. То есть, выполнения этих рекомендаций будет зависеть от совестливости того или иного человека.

Напомним, отзыву подлежат 15-дюймовые Apple MacBook Pro, проданные в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Проверить конкретный компьютер на наличие проблемы можно, введя серийный номер специальной сервисной странице. Его можно узнать на корпусе устройства или в меню Apple на компьютере.

Bloomberg пишет, что как минимум один европейский конгломерат, TUI Group Airlines, будет делать конкретные объявления, связанные с взрывоопасными MacBook Pro на входе при посадке на рейс.

Источник: The Verge