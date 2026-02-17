В Steam добавили демо Darkhaven: RPG в жанре темного фэнтези от создателей Diablo

В Steam вышла демоверсия Darkhaven — темной ARPG от студии Moonbeast Productions, которую основали бывшие разработчики Diablo. В ней доступны несколько часов геймплея.





Демо представляет собой постоянный мир-песочницу, где можно прокачать класс Ведьмы до 8 уровня и протестировать три ветки навыков, завязанные на подвижности, тактическом расположении и контроле ресурсов. Главная фишка Darkhaven — полностью изменяемый мир, например, копать землю, осушать озера, перенаправлять лаву, отстраивать здания и тому подобное. Любое ваше изменение (и не только ваше) остается на карте, а в зависимости от погоды бои будут иметь разные сценарии.

На данный момент доступен только один класс. Релиз демо сопровождают запуском Kickstarter уже более 140 тысячами добавлений в список желаемого. Разработчики называют сборку экспериментальной и «ближе к пре-альфе», но показывающей основной цикл прогресса ARPG и синергию предметов.

Сооснователь студии Эрих Шефер объяснил, каким путем двигалась студия. Команда одновременно пытается сохранить основу классического геймплея в стиле Diablo и отличиться тем, как развивается мир и как много влияния получает игрок. Moonbeast Productions также прямо просит отзывы через Kickstarter, чтобы корректировать направление разработки еще до финального релиза.





Сейчас рынок ARPG разделен между несколькими крупными играми, но Darkhaven пытается отойти от стандартной формулы постоянного гринда. Здесь ставка сделана на изменяемый мир, длинные последствия действий и сочетание соло-игры, рейдов и PvP на серверах. Пока что неизвестно когда выйдет игра, в Steam написано «скоро».

Источник: NotebookCheck, PCGamesN