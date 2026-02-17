tradfi
Новости Игры 17.02.2026 comment views icon

В Steam добавили демо Darkhaven: RPG в жанре темного фэнтези от создателей Diablo

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo

В Steam вышла демоверсия Darkhaven — темной ARPG от студии Moonbeast Productions, которую основали бывшие разработчики Diablo. В ней доступны несколько часов геймплея.


Демо представляет собой постоянный мир-песочницу, где можно прокачать класс Ведьмы до 8 уровня и протестировать три ветки навыков, завязанные на подвижности, тактическом расположении и контроле ресурсов. Главная фишка Darkhaven — полностью изменяемый мир, например, копать землю, осушать озера, перенаправлять лаву, отстраивать здания и тому подобное. Любое ваше изменение (и не только ваше) остается на карте, а в зависимости от погоды бои будут иметь разные сценарии.

На данный момент доступен только один класс. Релиз демо сопровождают запуском Kickstarter уже более 140 тысячами добавлений в список желаемого. Разработчики называют сборку экспериментальной и «ближе к пре-альфе», но показывающей основной цикл прогресса ARPG и синергию предметов.

В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців DiabloВ Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців DiabloВ Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo

Сооснователь студии Эрих Шефер объяснил, каким путем двигалась студия. Команда одновременно пытается сохранить основу классического геймплея в стиле Diablo и отличиться тем, как развивается мир и как много влияния получает игрок. Moonbeast Productions также прямо просит отзывы через Kickstarter, чтобы корректировать направление разработки еще до финального релиза.


Сейчас рынок ARPG разделен между несколькими крупными играми, но Darkhaven пытается отойти от стандартной формулы постоянного гринда. Здесь ставка сделана на изменяемый мир, длинные последствия действий и сочетание соло-игры, рейдов и PvP на серверах. Пока что неизвестно когда выйдет игра, в Steam написано «скоро».

Источник: NotebookCheck, PCGamesN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Тяжелобольной геймер, которому дали "год жизни", сыграет в GTA 6 до релиза
В Steam стартовал Фестиваль настольных игр: множество демо и скидки до 80%
Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей
"Серьезный конкурент Elden Ring": Nioh 3 оценили в 86/100 на Metacritic
Ветераны Diablo 1 и 2 анонсировали Darkhaven — изометрическую экшн-RPG в сеттинге темного фэнтези
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
Так родился Skyrim: найдены оригинальные заметки "отца Elder Scrolls" из кампаний D&D
Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"
Норвежский магазин электроники дарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры
Джейсон Шрайер: Контент GTA 6 до сих пор не готов на 100%, возможны новые задержки
Итальянский отель с названием из Arc Raiders засыпали 5-звездочными отзывами
12-летний геймер из Японии уходит из школы, чтобы стримить игры в Twitch — родители поддержали
Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность
Анонсирован Life is Strange: Reunion с "большим" финалом для Макс и Хлои — трейлер, детали и дата выхода
Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стал "горячим" благодаря сотрудницам Capcom: "Проверяли малейшие морщинки"
Более 700 геймеров обменяли свою кровь на бесплатную копию Vampires: Bloodlord Rising
В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%
Первый в мире "тест на геймера" предлагает пройти адвенчуру 1980-х без читов и под присмотром камеры
В Steam стартовал Фестиваль детективов — Disco Elysium, Sherlock Holmes и другие со скидками до 90%
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Продажи "забытой" игры Star Wars выросли на 1900% за ночь из-за нового способа взлома PS5
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить