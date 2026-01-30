Ветераны Diablo 1 и 2 анонсировали Darkhaven — изометрическую экшн-RPG в сеттинге темного фэнтези

Ветераны Diablo 1 и Diablo 2 представили изометрическую экшн-RPG Darkhaven в темном фэнтези, где окружение реально меняется от действий игрока.





События происходят в мире, давно пережившем крах. Цивилизация исчезла, города превратились в руины, а землю медленно пожирает тьма. Главный герой стал одним из выживших. Ему придется выходить за пределы укрытия, исследовать мир и воевать с тем, что из него вылезает.

В этой игре можно ломать, копать, перестраивать и менять места. Например, среди механик есть возможность прокладывать туннели, осушать водоемы, разрушать стены, строить укрепления или менять рельеф. Все эти изменения остаются навсегда. Кроме того, темные силы тоже имеют влияние на окружение. Монстры прорываются через разломы, оставляя после себя разрушения, такие как кратеры, уничтоженные зоны, измененную карту и тому подобное.

Также разработчики отошли от стандартной схемы «коридор — комната — лут». Локации здесь собраны так, чтобы исследования перестали быть прогулкой между боями, а стали отдельной частью игры. Боевая система держится на движении, позиционировании и точном тайминге: персонаж может прыгать, лазить, плавать, уклоняться и использовать рельеф в свою пользу. По словам создателя Эрика Шефера, суть боя заключается не в количестве навыков, а в решениях, которые пользователь принимает здесь и сейчас.





Ветераны Diablo отмечают, что в Darkhaven не будет мелких бонусов по типу «+1% к урону». Здесь лут действительно меняет стиль игры. Как объясняет разработчик Питер Ху, ценный предмет должен заставлять игрока переосмыслить свою сборку и тактику, а не просто заменить старый артефакт на немного лучший.

Игра предлагает полноценный выбор между одиночным прохождением, кооперативом и PvP. Мир игры живет и развивается даже тогда, когда пользователь офлайн. К тому же в проект встроен редактор, позволяющий создавать собственные предметы, монстров, квесты и целые сценарии, что открывает путь к бесконечному количеству новых историй.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Darkhaven готовят к выходу в раннем доступе на Steam. Параллельно стартует кампания на Kickstarterгде разработчики обещают представить демоверсию. За разработку отвечает студия Moon Beast Productions, выходцы из которой создавали оригинальную Diablo.

Источник: Rock Paper Shotgun