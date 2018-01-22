В связи с приостановкой работы правительством SpaceX не может провести огневые испытания ракеты Falcon Heavy

Статические огневые испытания двигателей Falcon Heavy с одновременным запуском всех 27 двигателей Merlin, по сути, последний обязательный пункт программы подготовки к первому запуску тяжелой ракеты SpaceX. За последние полторы недели в сети было несколько сообщений о переносе этих самых испытаний, в последний раз испытания перенесли на 22 января. И вот сейчас издание Florida Today со ссылкой на 45-е космическое крыло сообщает, что SpaceX вынуждена пока повременить с испытаниями Falcon Heavy из-за недавнего прекращения работы правительства США.

В ночь на субботу 20 января федеральные ведомства США приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Собственно, сама по себе ситуация не является чем-то новым для США и такое уже случалось в 2013 году. И вот спустя пять лет история опять повторяется. Дело в том, что республиканцы и демократы в очередной раз не смогли разрешить свои разногласия и вовремя принять полноценный бюджет на 2018 год.

Из-за того, что многих ключевых сотрудников оправили в неоплачиваемый отпуск, крыло не сможет поддерживать огневые испытания в Космическом центре Кеннеди. К слову, запуски в Космическом центре и на базе ВВС США на мысе Канаверал также отложат.

Как отмечает The Verge, нынешний график NASA предусматривает как минимум два выхода в открытый космос для астронавтов на МКС в ближайшие две недели. И эти выходы состоятся несмотря на приостановку работы федеральных ведомств.

Что касается конкретно SpaceX, то помимо первого тестового запуска Falcon Heavy у компании Маска планируется на этот месяц еще один запуск – 30 января ракета Falcon 9 с повторно использованной первой ступенью должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник SES-16/GovSat-1 для оператора SES. Пока сообщений о переносе не было, так что, возможно, очередной бюджетный кризис никак не повлияет на этот запуск.

Источник: Florida Today