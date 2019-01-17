В Украине предлагают упростить процедуру получения водительских прав, внедрив онлайн-подачу документов и медсправки и дав возможность учить ПДД самостоятельно

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Замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице предложил упростить процесс получения автомобильных прав в Украине. В частности, он предлагает сократить количество необходимых документов, дать возможность выбирать программу подготовки и ускорить саму процедуру.

«Сегодня чтобы получить права нужно подготовить пакет документов, пройти несколько этапов процедур и перед экзаменом пройти обязательные платные курсы — в среднем 140 часов обучения. Самостоятельная подготовка к экзаменам не считается. Именно поэтому мы предлагаем упростить получение этой услуги» — отметил Лев Парцхаладзе.

В частности, предлагается дать возможность самостоятельно выбирать программу подготовки: или с помощью курсов, либо самостоятельно, и ввести институт экзаменаторов. Также предлагается упростить получение медицинской справки, в частности, задействовать для этого меньшее количество врачей и дать возможность подать медсправку в онлайн-режиме.

По словам Льва Парцхаладзе, опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши, свидетельствует о том, что это можно сделать и благодаря таким шагам жизнь граждан Украины будет проще и комфортнее.

Отметим, что эти изменения были отмечены в протокольном поручении МВД Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и другими заинтересованным органам по итогам расширенного заседания рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проводил вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Напомним, что с 2017 года выдавать водительские удостоверения могут Центры предоставления административных услуг.

Источник: Лев Парцхаладзе