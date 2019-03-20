В Украине стартовали продажи Wi-Fi-роутеров Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n по цене 1499 грн и 599 грн соответственно

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Компания Huawei объявила о старте продаж в Украине двух новых моделей домашних Wi-Fi-роутеров Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n. Новинки выполнены в корпусах из белого матового пластика и располагают внешними антеннами для более качественного покрытия сигналом.

Модель Huawei WiFi WS5200 оснащается четырьмя складными помехозащитными антеннами, которые обеспечивают высокую скорость подключения даже после прохождения сигнала сквозь стены. Маршрутизатор поддерживает два диапазона: частоту 2,4 ГГц для нетребовательных к скорости доступа устройств (например, устройства «умного» дома и датчики) и 5 ГГц – для смартфонов, ПК и ноутбуков, телевизоров и других современных девайсов, которые требуют максимальной скорости доступа. Скорость передачи данных составляет 1167 Мбит/с.

Кроме того, Huawei WiFi WS5200 оснащен 28 нм процессором с частотой 1 ГГц, который обеспечивает стабильность работы одновременно с несколькими гаджетами. Устройство постоянно сканирует среду на наличие других сетей, выбирая наименее загруженный канал Wi-Fi.

Вторая модель Huawei WS318n имеет две складные антенны с высоким коэффициентом усиления в 5 дБи для максимально сильного сигнала. При прохождении сигнала сквозь стены сохраняется на 50% более высокая скорость по сравнению с аналогами. Прием сигнала остается стабильным при подключении устройств на расстоянии 20 метров с двумя стенами между ними.

Wi-Fi-роутерами Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n можно управлять с помощью приложения HiLink, которое открывает доступ к основным настройкам, функциям гостевой сети, таймеру Wi-Fi, родительскому контролю, диагностике и другим функциям. Устройства имеют четырехуровневый алгоритм безопасности для защиты доступа к сети, шифрование данных беспроводной сети с помощью WPA-PSK/WPA2-PSK, а также блокировку доступа для отдельных устройств.

Роутер Huawei WS318n Huawei WS5200 Wi-Fi 300 Мбит/с,

802.11 b/g/n 300+867 Мбит/с,

802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (5 ГГц) — + WAN/LAN 100 Мбит/с 1 Гбит/с RJ45 Ethernet 1xWAN + 2xLAN 1xWAN + 4xLAN Антенны 2 шт. внешние, 5 дБи 4 шт. внешние, 5 дБи Процессор 600 МГц 1 ГГц Дополнительно Приложение для смартфонов HiLink app, функция Link+ для легкого соединения нескольких роутеров в одну сеть Цена 599 грн 1499 грн

Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n также поддерживают функцию Link+. С ее помощью пользователи могут в несколько кликов создать сеть из роутеров Huawei, чтобы увеличить радиус покрытия Wi-Fi или расширить существующую сеть с сохранением всех настроек.

Новые роутеры Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n уже поступили на украинский рынок, рекомендованная стоимость новинок – 1499 грн для модели Huawei WiFi WS5200 и 599 грн для Huawei WS318n.

Источник: Huawei