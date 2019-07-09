В Украине стартуют продажи 6,59-дюймового безрамочного смартфона Huawei P smart Z с выдвижной селфи-камерой по цене 7999 грн

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Компания Huawei представила в Украине свой новый смартфон Huawei P smart Z, главными особенностями которого являются безрамочный Ultra FullView-экран и выдвижная фронтальная камера.

Смартфон Huawei P smart Z оснащается 6,59-дюймовым экраном Ultra FullView без вырезов с разрешением 2340×1080 точек (391 PPI). Благодаря перемещению фронтальной камеры, динамика и датчика внешней освещенности, соотношение сторон дисплея составило 19,5:9, а экрана к корпусу — 91%.

Модель получила восьмиядерный процессор Kirin 710F (4xCortex-A73 (2,2 ГГц), 4xCortex-A53 (1,7 ГГц), ARM Mali G51 MP4) и фирменный интерфейс EMUI 9. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, объем оперативной памяти — 4 ГБ, емкость хранилища данных — 64 ГБ (плюс microSD до 512 ГБ).

При обычном использовании фронтальная 16 Мп (F/2.2) камера скрыта внутри корпуса смартфона. Когда необходимо, она активируется и автоматически появляется над экраном за одну секунду. Тесты производителя подтверждают, что механизм может выдерживать до 100 000 выдвижений без повреждения. Также камера устойчива к давлению объектов весом до 12 кг. Кроме того, смартфон оснащен интеллектуальной функцией защиты, которая автоматически распознает падение устройства и прячет камеру. Модель также оснащена основной двойной камерой 16 Мп (F/1.8) + 2 Мп, которая распознает 22 режима и более 500 сценариев съемки с автоматическим подбором настроек.

Продажи смартфона Huawei P smart Z в Украине стартуют 10 июля во всех розничных сетях Украины. Модель будет доступна в цветах: черный (Midnight Black), синий (Sapphire Blue) и зеленый (Emerald Green). Рекомендованная стоимость устройства составляет 7999 грн.

Технические характеристики Huawei P smart Z:

Экран IPS, 6.59’’, 2340 x 1080, 391 PPI Процессор HiSilicon Kirin 710F (4 x Cortex-A73 2.2 ГГц + 4 x Cortex-A53 1.7 ГГц, 12 нм) Память 64 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ (+microSD до 512 ГБ) Камеры Основная: 16 Мп (f/1.8) + 2 Мп Фронтальная: 16 Мп (f/2.2) Батарея 4000 мА*ч Коммуникации Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 + 5 ГГц; Bluetooth 4.2; NFC; Type-C (USB 2.0); GPS/GLONASS/AGPS Операционная система EMUI 9.0.1 (на базе Android 9) Размеры и вес 163,5 x 77,3 x 8,8 мм; 196,8 г

Источник: Huawei