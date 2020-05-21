В Украине стартуют продажи смартфонов Huawei Y5p 2/32 ГБ и Huawei Y6p 3/64 ГБ по цене 2499 грн и 3799 грн соответственно

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Компания Huawei анонсировала начало продаж в Украине бюджетного смартфона Huawei Y5p на основе Android 10 с рекомендованной стоимостью 2499 грн и более продвинутой модели Huawei Y6p с ценником 3799 грн (обе новинки будут доступны в украинских магазинах с 29 мая).

Модель Huawei Y5p оснащается 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1440×720) и восьмиядерным процессором Mediatek MT6762R Helio P22, дополненным 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Дополнительно доступен слот для карт памяти объемом до 512 ГБ. Батарея на 3020 мАч обеспечивает до 17 часов непрерывного воспроизведения видео или до 13 часов непрерывного пользования 4G-интернетом. Основная камера на 8 Мп располагает диафрагмой f/2.0, селфи-камера на 5 Мп поддерживает функцию Face Unlock.

Смартфон Huawei Y5p будет доступен в продаже в трех цветах: «Черном» (Midnight Black), «Синем» (Phantom Blue) и «Зеленом» (Mint Green) по цене 2499 грн.

В свою очередь смартфон Huawei Y6p получил 6,3-дюймовый IPS-дисплей Huawei Dewdrop с разрешением 1600×720 пикселей и соотношением экрана к корпусу в 88,4%. В качестве основы выступает такой же восьмиядерный Mediatek MT6762R Helio P22, однако размер ОЗУ был увеличен до 3 ГБ. Для хранения данных пользователя предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти и поддержка карт памяти microSD емкостью до 512 ГБ. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает до 32 часов работы в режиме воспроизведения видео, при этом функция «обратной зарядки» позволяет использовать его для питания других гаджетов. Huawei Y6p оснащен тройной камерой, которая включает 13 Мп основную и 5 Мп широкоугольную камеры, а также 2 Мп камеру для определения глубины кадра. На фронтальной панели установлена 8 Мп селфи-камера.

Смартфон Huawei Y6p в корпусе с изогнутыми краями будет доступен в трех цветах: «Черном» (Midnight Black), «Фиолетовом» (Phantom Purple) и «Зеленом» (Emerald Green) по цене 3799 грн.

Оба телефона работают под управлением интерфейса EMUI 10.1 на основе Android 10 с предустановленным фирменным магазином приложений Huawei AppGallery, который содержит различные локальные и глобальные приложения.

Источник: Huawei (1, 2)