В Украине выдали милионную ID-карту, владельцем паспорта с «золотым» номером №001000000 стала киевская школьница

В Украине выдали миллионный паспорт в формате ID-карты, обладательницей документа с «золотым» порядковым номером №001000000 стала киевская школьница.

Новые ID-карты в Украине были введены в январе 2016 года на смену бумажного паспорта гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов стала безопасность — старые паспорта-книжечки на сегодняшний день значительно менее защищены от подделки, чем более современный ID-вариант.

На первом этапе, который продолжался до ноября 2016 года, новые электронные документы выдавались только подросткам как первый паспорт. Начиная с ноября 2016 года ID-карты также выдаются во всех случаях, когда требуется замена паспорта — потеря, порча, вклеивание фотографии по достижению 25 и 45 лет, изменение персональных данных лица. На сегодняшний день паспорта-книжечки образца 1994 года в Украине не выдаются.

Все ID-карты, так же как и загранпаспорта, является биометрическими документами, то есть содержат бесконтактный электронный носитель, на котором записаны биометрические данные владельца. Поэтому несмотря на то, что юридически ID-карта является документом для внутреннего использования внутри государства, технически она соответствует международным требованиям к проездным документам.

И этой возможностью уже могут воспользоваться туристы, которые после подписания двустороннего соглашения с Республикой Турция, получили возможность с июня 2017 путешествовать в Турцию без загранпаспорта, предъявив при въезде ID-карту.

Также недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что до конца текущего года на ID-паспорт также будет записываться электронная цифровая подпись (ЭЦП), что еще больше расширит его возможности.

Источник: МВД Украины