В Украине запустили проект Криптогривны — токен UAX

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Вчера, 20 февраля, в Украине состоялся технический запуск (версия 0.9) проекта Криптогривны. Криптогривна или токен UAX — это тип криптовалюты стейблкоин (stablecoin), привязанный в соотношении 1:1 к украинской гривне.

Токен UAX создаётся и перемещается в блокчейне и даёт пользователям возможность воспользоваться всеми преимуществами распределенного реестра. Он создан на блокчейне Ethereum, поддерживает стандарты ERC20 и ERC865.

Для поддержания стабильности и обеспеченности токена UAX применяется метод, позволяющий поддерживать единое резервное соотношение между токеном криптовалюты UAX и связанным с ним активом в фиатной валюте. Этот метод получил свое название Proof of Reserve или «доказательство резерва». Первая эмиссия составляет 1 млн токенов UAX. Она была осуществлена за счёт инвестиций основателя проекта Михаила Чобаняна.

Фактически, для обеспечения Криптогривны было продано 5 единиц криптовалюты Bitcoin. При этом было получено 1 млн грн, которые хранятся на нескольких банковских счетах. Под это обеспечение и была осуществлена эмиссия 1 млн UAX. Подробнее можно ознакомиться на xreserve.fund.

По результатам первого квартала будет принято решение о размерах последующих эмиссий, дополнительных способах обеспечения резерва токенов UAX, а также способах пополнения и вывода.

На текущий момент запущен открытый бета-тест криптогривны, который продлится до 20 марта 2020 года. В этот период будет проводиться работа с партнёрами и ограниченным кругом пользователей криптобиржи Kuna.io. Основными целями первого этапа внедрения UAX является интеграция с игроками рынка, технические тесты в DeFi платформах и исследовательская работа в сфере новейшей экономической теории.

Токен UAX уже интегрирован на платформе Kuna.io, в кошельках Paytomat и Trustee Wallet. Пользователи также смогут сохранять токен UAX на любом кошельке с поддержкой токенов, созданных на блокчейне Ethereum.

Пользователи могут обменять гривневый баланс на токены UAX по фиксированному курсу 1:1, инициировав вывод средств из сервиса Kuna.io на любой указанный ими адрес Ethereum. Криптогривна выкупается при осуществлении депозита на платформу. Сумма гривен в эквиваленте к токену UAX зачисляется на счёт клиента в момент депозита.

Фактическая презентация проекта Криптогривны состоится 20 марта в рамках конференции BlockchainUa. Тогда же организаторы поделятся более подробными сведениями об UAX.