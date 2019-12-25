В Україні відкривають онлайн-кінотеатр Takflix для легального перегляду сучасного українського кіно (прем’єрний фільм — антиутопія «2020: Безлюдна країна»)





В січні 2020 року в Україні почне роботу стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно Takflix.com. Зараз проект існує у тестовому режимі та вже скоро планується запуск повноформатного онлайн-кінотеатру.

Своєю основною метою автори проекту називають бажання, щоб українські фільми були легально доступні онлайн у будь-якій точці планети у будь-який час.

У найближчі півроку платформа працюватиме в тестовому режимі і випускатиме один фільм на місяць. Відбором фільмів буде займатися команда власних програмерів. На етапі пілоту це буде невелика колекція українського авторського та незалежного кіно, далі планується розширення в інших напрямках.

Першим фільмом на «Такфліксі» стане антиутопія у стилі мок’юментарі «2020: Безлюдна країна» Корнія Грицюка. Фільм розповідає про Україну у 2020 році, звідки, після впровадження безвізу, виїхали всі мешканці. Вдома залишилося всього вісім людей: модель, інженер, бухгалтерка, айтішник, блогерка, князь, китаєць-розвідник та сепаратист. Канадський режисер українського походження потрапляє у безлюдну країну і намагається зрозуміти, хто ці люди й чому вони тут.

Одну з головних ролей у фільмі виконав український журналіст і ведучий Андрій Куликов — він зіграв президента України Тараса Войтенка. Добре це чи погано, але офіційний бюджет фільму становить $325, отож перед нами справжнє українське інді. Знімали о п’ятій ранку, щоб вулиці виглядали порожніми, 90% зйомок відбувалися у Києві. Як і «Назад у майбутнє» або «Той, що біжить по лезу», фільм Корнія Грицюка висловлює фантастичний прогноз на недалеке майбутнє.

Онлайн-прокат починається 31 грудня 2020 року о 20:20 на сайті Takflix.com, ціна онлайн-квитка — 50 гривень.

Джерело: Takflix