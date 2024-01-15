В Украине начались продажи смартфонов серии Redmi Note 13

В украинскую продажу поступили новые смартфоны Xiaomi серии Redmi Note 13. Пользователям предлагается сразу 5 разнообразных моделей с разными наборами характеристик и возможностей.

Redmi Note 13 Pro включает в себя процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 256 встроенной памяти. Устройство имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Камера получила 200-мегапиксельный основной сенсор, оптическую стабилизацию изображения, 8-мегапксельный сверхширокоугольный модуль и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Цена Redmi Note 13 Pro составляет 12999 грн.

Redmi Note 13 также получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Однако некоторые другие характеристики упрощены. В этом случае используется процессор Snapdragon 685, а главный модуль камеры имеет «только» 108-мегапиксельный сенсор и не имеет OIS. Емкость аккумулятора тоже составляет 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки уменьшена вдвое – до 33 Вт. На выбор пользователей доступны конфигурации памяти 6+128 ГБ и 8+256 ГБ, а цена стартует с отметки 8999 грн.

Redmi Note 13 Pro+ 5G получил процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra и доступен в виде моделей с 8+256 ГБ и 12+512 ГБ памяти. AMOLED-дисплей имеет закругленные боковые грани, разрешение 2712×1220 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Впервые в истории серии Redmi Note эта модель получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Камера обладает оптической системой стабилизации изображения и конфигурацией сенсоров 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Цена Redmi Note 13 Pro+ 5G начинается с 17999 грн.

Redmi Note 13 Pro 5G работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 2, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. AMOLED-дисплей здесь плоский, но также размером 6,67 дюйма, с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Сенсоры камеры имеют разрешение 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп, главный модуль дополнен OIS. В этом случае доступна защита по стандарту IP54, а мощность быстрой зарядки составляет 67 Вт. Стоимость этой модели – 15999 грн.

Redmi Note 13 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6080, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. У камеры есть сенсоры с разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, но нет системы оптической стабилизации изображения. Завершает картину батарея емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Цена Redmi Note 13 5G стартует от 10499 грн.

Дополнительно следует напомнить, что в прошлом году НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. Однако это не запрещает продажу продукции компании в Украине.