В Украине второй день подряд фиксируют летний рекорд энергопотребления

Предыдущий рекорд энергопотребления не продержался и несколько дней – 29 августа «Укрэнерго» зафиксировало новый летний максимум.

Спрос на электроэнергию в вечерние часы превысил предыдущий рекордный показатель на 0,7% – такое ощутимое увеличение потребления создало дополнительную нагрузку на электростанции, из-за чего в работу пришлось вводить даже блоки, которые были остановлены для ремонта и подготовки к отопительному сезону.

Из-за ракетных атак россиян и значительных повреждений энергетической инфраструктуры возможности по производству электроэнергии в Украине сейчас ограничены – для покрытия спроса «Укрэнерго» с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии с общим объемом 2650 МВт·ч (во время предыдущего рекорда энергопотребления 28 августа общий объем составлял 1200 МВт·ч).

«Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей», – в который раз напомнили в «Укрэнерго».

Рекорды энергопотребления обусловлены жаркими условиями – в частности, в Киеве 29 августа зафиксировали сразу три температурных рекорда. Максимальная температура в столице днем достигла +35,9°C, что на 2,2°C выше предыдущего рекордного показателя 1992 года, а ночью не опустилась ниже +22,8°C, что выше на 2,7°C предыдущего рекордного значения в 2015 году. Среднесуточная температура воздуха в Киеве была самой высокой за все время проведения наблюдений для этого дня и составляла +29,6°C. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 4,2°C, а климатическую норму – на 11,6°C.

Всего вчера из-за непогоды было обесточено 452 населенных пункта в Украине, а из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 425 населенных пунктов.

Ранее «Укрэнерго» прогнозировало, что август будет тяжелым для энергосистемы Украины из-за выведения в ремонт некоторых энергоблоков, что существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы. В «Укрэнерго» обращаются к населению с просьбой бережливо потреблять электроэнергию – в частности, поочередно пользоваться мощными электроприборами или, по возможности, использовать их в утренние или ночные часы.