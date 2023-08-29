Новый рекорд энергопотребления — 28 августа «Укрэнерго» обращалось за аварийной помощью в Польшу и Румынию

28 августа в Украине зафиксировали новый летний рекорд энергопотребления – на 1,2% больше предыдущего показателя, зарегистрированного неделей ранее.

Ввиду ограниченных возможностей электростанций, на которых производятся ремонты после ракетных атак россии, показатель потребления был слишком высоким. Для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 НЭК «Укрэнерго» пришлось применить аварийную помощь от энергосистем Польши и Румынии с общим объемом 1200 МВт·ч

«Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей», – отмечают в «Укрэнерго».

Тем временем атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины продолжаются – в результате артиллерийских обстрелов прифронтовых территорий зафиксированы новые повреждения в сетях Донецкой, Сумской, Харьковской и Запорожской областей. В Черниговской области к обесточиванию из-за боевых действий добавились отключение 5 населенных пунктов из-за непогоды.

В «Укрэнерго» в очередной раз обращаются к населению с просьбой бережливо потреблять электроэнергию – в частности, поочередно пользоваться мощными электроприборами или, по возможности, использовать их в утренние или ночные часы.

Ранее «Укрэнерго» прогнозировало, что август будет тяжелым для энергосистемы Украины из-за выведения в ремонт некоторых энергоблоков. Сейчас после аварийного ремонта в работу вернулись два энергоблока тепловых электростанций, еще один – в процессе.

Всего за более чем 500 дней войны в результате обстрелов со стороны россии пострадало 50% энергосистемы Украины. Министр энергетики Герман Галущенко ранее уточнил, что «верифицировано 271 попадание разного рода» в энергообъекты страны.