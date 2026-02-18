В Украину завезли 504 авто с налогом на роскошь: в 3 раза меньше, чем в прошлом году

В течение 2025 года в Украину ввезли 504 автомобиля, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. Такие данные приводит Opendatabot со ссылкой на Министерство внутренних дел. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Если сравнить с 2024 годом, количество таких авто уменьшилось в 3,2 раза.





Напомним, под налог на роскошь попадают машины в возрасте до 5 лет, если их стоимость превышает 3,2 млн грн. Владелец такого авто ежегодно платит 25 тыс. грн.

Самые популярные «роскошные» авто в Украине

Самым популярным автомобилем в этом сегменте оказался Porsche Taycan. Из 504 «роскошных» машин сразу 232 — это Porsche Taycan. То есть почти каждый второй автомобиль в списке (46%, если быть точным). В целом бренд Porsche занимает 64% всего сегмента авто с дополнительным налогообложением.





Второе место занимает Mercedes-Benz: 126 автомобилей, или примерно четверть рынка. Остальные 11% приходятся на другие премиальные марки.

Ультра-премиум

В прошлом году в Украину завезли 21 автомобиль Rolls-Royce. Из них 15 — электрическая модель Rolls-Royce Spectre, которая стоит около $600 тыс. долларов. Также в реестре появились 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Электромобили — в большинстве

Еще одна интересная деталь: в сегменте роскошных автомобилей преобладают электромобили. Они составляют 65% от всех импортируемых авто с налогом на роскошь. Еще 18% — это гибриды, которые могут ездить как на электричестве, так и на бензине или дизеле.

Чисто бензиновые авто, которые обычно лидируют в общем импорте, здесь занимают лишь 17%. Дизель вообще почти исчез — всего 0,4%.

Где регистрируют «роскошь»

Почти половину таких авто зарегистрировали в Киеве и области — 236 машин. Далее следуют Львовщина (52 авто), Одесская (49) и Днепропетровская (37) области.





Большинство машин — 82% или 413 авто — оформлены на физических лиц. Бизнес владеет лишь 18% этого сегмента.

Количество авто с налогом на роскошь заметно уменьшилось, но структура изменилась еще интереснее: премиум-сегмент все активнее переходит на электротягу. Если раньше роскошь ассоциировали с большим бензиновым мотором, то теперь в списке лидируют электрокары.