Авто Новости 18.02.2026 comment views icon

В Украину завезли 504 авто с налогом на роскошь: в 3 раза меньше, чем в прошлом году

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік

В течение 2025 года в Украину ввезли 504 автомобиля, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. Такие данные приводит Opendatabot со ссылкой на Министерство внутренних дел. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Если сравнить с 2024 годом, количество таких авто уменьшилось в 3,2 раза.


В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік

Напомним, под налог на роскошь попадают машины в возрасте до 5 лет, если их стоимость превышает 3,2 млн грн. Владелец такого авто ежегодно платит 25 тыс. грн.

Самые популярные «роскошные» авто в Украине

Самым популярным автомобилем в этом сегменте оказался Porsche Taycan. Из 504 «роскошных» машин сразу 232 — это Porsche Taycan. То есть почти каждый второй автомобиль в списке (46%, если быть точным). В целом бренд Porsche занимает 64% всего сегмента авто с дополнительным налогообложением.


Tesla Model 3 самая эффективная, а у Porsche Taycan самый большой запас хода — результаты «народного» теста шести электромобилей

Второе место занимает Mercedes-Benz: 126 автомобилей, или примерно четверть рынка. Остальные 11% приходятся на другие премиальные марки.

В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік

Ультра-премиум

В прошлом году в Украину завезли 21 автомобиль Rolls-Royce. Из них 15 — электрическая модель Rolls-Royce Spectre, которая стоит около $600 тыс. долларов. Также в реестре появились 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Спецпроекты
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

Rolls-Royce анонсировала свой первый электромобиль Spectre с запасом хода до 418 км и ценой около $400 тыс.

Электромобили — в большинстве

Еще одна интересная деталь: в сегменте роскошных автомобилей преобладают электромобили. Они составляют 65% от всех импортируемых авто с налогом на роскошь. Еще 18% — это гибриды, которые могут ездить как на электричестве, так и на бензине или дизеле.

Чисто бензиновые авто, которые обычно лидируют в общем импорте, здесь занимают лишь 17%. Дизель вообще почти исчез — всего 0,4%.

В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік

Где регистрируют «роскошь»

Почти половину таких авто зарегистрировали в Киеве и области — 236 машин. Далее следуют Львовщина (52 авто), Одесская (49) и Днепропетровская (37) области.


Большинство машин — 82% или 413 авто — оформлены на физических лиц. Бизнес владеет лишь 18% этого сегмента.

В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік

Количество авто с налогом на роскошь заметно уменьшилось, но структура изменилась еще интереснее: премиум-сегмент все активнее переходит на электротягу. Если раньше роскошь ассоциировали с большим бензиновым мотором, то теперь в списке лидируют электрокары.

