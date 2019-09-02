В Верховную Раду внесли новый законопроект о публичных закупках, который должен заметно улучшить систему ProZorro

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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что в Верховную Раду внесен законопроект №1076 о внесении изменений в закон «О публичных закупках», учитывающий важные инициативы по улучшению системы публичных закупок ProZorro. По словам Нефьодова, принятие этого закона станет «второй закупочной революцией», при этом законопроект определен президентом как неотложный.

В частности, в законопроекте №1076 предусмотрены следующие нововведения:

Обязательность использования Prozorro при закупках от 50 000 грн (новая упрощенная процедура), что выводит из тени более 250 тыс. закупок.

Борьба с «обжаловательным троллингом»: возможность внедрения дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ постановлением Правительства (рассчитывается в % от стоимости предмета закупки), невозможность отозвать жалобу.

Автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые более чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с «демпингом цен», который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки.

Возможность отклонения предложения поставщиков, которые ранее не выполнили условия договора.

Введение персональной ответственности должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).

«Онлайн-магазин» для бюджетных учреждений: введение электронных каталогов распространенных товаров, которые будут администрироваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетного учреждения в нескольких кликов.

Также проект предлагает и другие изменения, включая возможность консультаций с бизнесом со стороны бюджетных учреждений; возможность исправления ошибок в тендерных предложениях течение 24 часов; неценовые критерии оценки предложения и т.п.

Напомним, что за два года работы ProZorro сэкономила государству более 50 млрд грн.

Источник: Максим Нефьодов