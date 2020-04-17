В воскресенье состоится крупное обновление системы Prozorro в связи новым законом о публичных закупках, порог снижен с 200 тыс. до 50 тыс. грн





Официальный портал Prozorro напомнил, что 19 апреля 2020 года в силу вступает новое законодательство о публичных закупках. В связи с этим команда IT-специалистов ГП «Прозорро» подготовила все необходимые технические изменения для работы по новой редакции закона и в ночь на 19 апреля состоится крупное обновление системы Prozorro.

«Это огромный спектр изменений, действительно крупное обновление Prozorro. Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса», — отметил Василий Задворный, генеральный директор ГП «Прозорро».

Представители сервиса собрали семь основных изменений в новой версии закона.

1. Порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится с 200 тыс. до 50 тыс. гривен.

Отныне более 250 000 закупок в год станут открытыми для участников и будут иметь элемент аукциона — до сих пор на допороговые суммы заказчики могли подписывать контракт с поставщиком напрямую. Для бизнеса это откроет дополнительный рынок объемом 30 млрд грн. При этом средства государства будут расходоваться более эффективно благодаря конкуренции. Кроме того, с 19 апреля государственные заказчики будут отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки.

2. Усилится ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства.

Например, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Держаудитслужба — его ожидает штраф от 25 тыс. до 51 тыс. гривен. Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора — на сумму от 34 тыс. до 85 тыс. гривен. В то же время за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается — с 11,7 тыс. до 1,7 тыс. грн.

3. Бизнес, который победил в тендере, теперь сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении.

На это у участника будет 24 часа, поэтому предприниматели смогут не терять тендер из-за случайно допущенных неточностей, а государственные структуры — сохранять наиболее выгодное предложение и не переплачивать.

4. Усовершенствуется механизм обжалования тендерных процедур в Антимонопольном комитете Украины.

У предпринимателей теперь больше стимулов защищать свои права — в частности плата за жалобу будет возвращаться бизнесу в полном объеме, если ее удовлетворит АМКУ. В то же время в интересах заказчиков будут работать дополнительные предохранители от тендерного троллинга: к рассмотрению будут приниматься только оплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно. Кроме того, стоимость за подачу жалобы изменится с фиксированной (5 тыс. грн для товаров и услуг, 15 тыс. грн — для работ) на гибкую, которая будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки. Новые тарифы на подачу жалоб будут установлены отдельным постановлением Кабинета министров.

5. Заказчики смогут защищаться от демпинга.

Благодаря механизму «аномально низкая цена» электронная система будет подсвечивать предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайших предложений конкурентов. В таком случае заказчик может попросить участника обосновать такую ​​цену, а в случае отсутствия объяснений — отклонить предложение.

6. Работает быстрая и удобная альтернатива для небольших допороговых закупок — Prozorro Market.

Prozorro Market — это онлайн-магазин, в каталогах которого наиболее распространенные товары для государственных заказчиков: горючее, канцелярия, техника, медизделия, продукты и тому подобное. Для заказчиков это возможность в несколько кликов и без тендерных процедур купить необходимый товар. При этом поставщикам достаточно один раз пройти квалификацию и дальше только получать заказы. Сейчас заказчики могут использовать Prozorro Market для закупок до 50 тыс. гривен, а после выхода соответствующего постановления от Кабмина — до 200 тыс. гривен.

7. Начнется постепенная, но тектоническая трансформация организации самого процесса закупок — от тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

На смену коллективному принятию решений придет персональное, а проведение закупок из дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой.

Вчера Государственная таможенная службы Украины заявила, что теперь на аукционах в системе электронных торгов «ProZorro.Продажи» можно будет купить конфискованные смартфоны iPhone. В первых торгах будет участвовать партия из 25 новых смартфонов Apple различных моделей, которые уйдут с молотка двумя отдельными лотами до 4 мая.

Источник: Прозорро