В Windows 11 cиний «экран смерти» станет черным





Microsoft решила обновить знаменитый «синий экран смерти» (BSOD) в Windows 11 — заменить цвет фона с нынешнего синего на черный. Изменения обнаружили в новейшей сборке 22200.51, тогда как в вышедшей на днях первой превью-версии Windows 11 (22000.51), экран остается синий, а у участников программы Windows Insider — зеленый.

Это первое крупное изменение BSOD после добавления грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году и QR-кодов для связи с техподдержкой в 2016 году. Сам экран и его наполнение при этом остались таким же, как в Windows 10. Он отображает код критической ошибки и аварийный дамп. К слову, аббревиатура останется прежней — BSOD.

Почему Microsoft решила перекрасить синий «экран смерти» в черный цвет, пока неизвестно. Возможно, это связано со стремлением разработчиков привести визуальное оформление Windows 11 к единому стилю — экраны запуска и отключения системы тоже выполнены в черном цвете.