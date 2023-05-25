В Windows 11 появится возможность принудительно закрывать процессы из Панели задач и удобный просмотр паролей Wi-Fi

Чтобы принудительно завершить приложение в Windows 11 больше не надо будет открывать «Диспетчер задач». Необходимая строка появится в меню значка приложения в панели задач, которое открывается правой кнопкой мыши. Пока что таким образом можно только закрыть окно программы, что не всегда завершает задачу. Функция ранее встречалась в тестовых сборках Windows, Microsoft подтвердила работу над ней на Build 2023.

Курс Excel для бізнесу Навчимо вас шаманити в тій страшній табличці. Українською Хочу

Также в панели задач Windows 11 появится пункт меню «Никогда не объединять». Он позволит видеть каждое окно программы отдельно, окнам будут присваиваться метки. Функция поможет лучше контролировать и быстрее выбирать окна файлового менеджера, браузера, множество открытых документов. Таким образом Windows возвращается к изначальной функциональности, но с возможностью гибкой настройки.

Еще одним небольшим улучшением операционной системы станет более быстрый и удобный просмотр паролей Wi-Fi – это будет полезно при подключении устройств или предоставления кому-либо доступа к сети. Опция ориентирована на легкий просмотр ключей безопасности других зарегистрированных сетей кроме той, к которой компьютер подключен в данный момент.

Чтобы увидеть пароль Wi-Fi, нужно было заходить в свойства беспроводного устройства, выбирать в них вкладку «Безопасность» и устанавливать флажок «Показать символы» возле окна текущего пароля (так можно увидеть только его). В тестовой версии Windows 11 можно последовательно перейти в «Настройках» по пунктам «Сеть и Интернет» > «Wi-Fi» > «Управление известными сетями». Откроется список сохраненных SSID, в настройках каждого из них будет пункт «Просмотреть ключ безопасности Wi-Fi».

На Build 2023 Microsoft представила множество улучшений в Windows 11, большинство из которых пока находятся в стадии тестирования. Среди них перенос настроек с компьютера на компьютер, режим разработчика, изолированная песочница для приложений Win32 и внедрение интеллектуального помощника Copilot.

Источники: The Verge и The Verge