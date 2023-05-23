Режим разработчика в Windows 11 и Microsoft 365 Copilot в Edge — главные анонсы Microsoft на конференции Build 2023

Microsoft была первой крупной компанией, которая интегрировала большую языковую модель OpenAI в свои продукты, и учитывая положительные реакции, неудивительно, что ее конференция для разработчиков Microsoft Build 2023 была полностью посвящена теме искусственного интеллекта, который теперь будет работать едва ли не во всех инструментах корпорации.

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ИИ-помощник в Windows

Microsoft переносит своего персонального ИИ-помощника Copilot в Windows 11 (тот самый, который уже интегрирован с Edge, Office и GitHub). Ассистент разместится на панели задач – и поможет вам подытожить, переписать или объяснить текст в любой программе, которой вы пользуетесь, а также настроить параметры компьютера. Microsoft говорит, что начнет публичное тестирование функции в следующем месяце, прежде чем развернуть ее для большего количества пользователей.

Windows 11 также получит несколько меньших обновлений, таких как поддержка Bluetooth LE (спецификация аудио с низким энергопотреблением, позволяющая слушать высококачественное аудио, не разряжая аккумулятор устройства), 10 новых языков и диалектов в живых субтитрах, а также собственные элементы управления RGB в Windows 11.

Поддержка плагинов в Microsoft 365 Copilot

ИИ-помощник Microsoft 365 Copilot будет поддерживать три основных типа плагинов, включая расширения для сообщений Teams, коннекторы Power Platform и инструменты, использующие технологию ChatGPT. Также есть десяток плагинов сторонних производителей, например, Atlassian и Adobe.

Microsoft говорит, что будет создавать все свои плагины для Copilot и Bing по тому же стандарту, который OpenAI использует для ChatGPT. Это значит, что люди смогут использовать одинаковые плагины для всех трех инструментов на основе искусственного интеллекта, а разработчикам будет проще их создавать.

Интеграция Edge с Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot будет размещен на боковой панели браузера Edge, а пользователи смогут использовать контент просматриваемого сайта для работы над проектами в приложениях Microsoft 365, таких, как Outlook, Word, Excel и других.

Например, помощник поможет создать черновик электронного письма, добавить данные в электронную таблицу и т.д. Copilot в Edge также будет поддерживать все вышеперечисленные плагины.

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ИИ и режим разработчика в Windows

Терминал Windows получит поддержку GitHub Copilot X, который будет искать ошибки, давать рекомендации и выполнять необходимые действия по запросу. Microsoft говорит, что также хочет добавить ИИ в стиле GitHub Copilot в другие инструменты разработчика, такие как WinDBG.

Функция Dev Home позволит перевести Windows в режим разработчика, который пользователи смогут самостоятельно настроить – подключиться к GitHub, создать информационные панели и другие расширения, использовать виджеты GitHub и отслеживать производительность CPU и GPU. Режим доступен в предварительном просмотре.

В Microsoft Store также появится раздел, посвященный программам и функциям искусственного интеллекта. Разработчики также смогут предлагать собственные ИИ-утилиты для размещения. Искусственный интеллект будет сканировать все отзывы в магазине приложений, а разработчики, заполняя резюме продуктов, смогут воспользоваться его предложениями с ключевыми словами.

Bing – поисковая система по умолчанию для ChatGPT

Поскольку Microsoft инвестирует миллиарды долларов в OpenAI, не удивительно, что стартап делает Bing поисковой системой по умолчанию для ChatGPT. С сегодняшнего дня подписчики ChatGPT Plus будут видеть ссілки Bing, добавленные к ответам чат-бота.

Сам ИИ-Bing теперь будет взаимодействовать с такими дополнениями как Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow и т.д. Ранее Microsoft объявила, что развернет плагины OpenTable и WolframAlpha.

Источник: The Verge, Tomshardware