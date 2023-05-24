Новости Софт 24.05.2023 в 16:00

Microsoft тестирует перенос программ и настроек Windows 11 с одного ПК на другой, как в macOS

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Microsoft тестирует перенос программ и настроек Windows 11 с одного ПК на другой, как в macOS

Microsoft работает над внедрением переноса программ и настроек между различными компьютерами – так, как это происходит в macOS. На Build 2023 компания рассказала о функции «Восстановление приложений» (Restore Apps). Программное обеспечение автоматически выполняет миграцию программ, значков на рабочем столе, закрепленных приложений на панели задач и других элементов.

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Чтобы воспользоваться восстановлением, подойдет и локальная учетная запись, но компания рекомендует войти в учетную запись Microsoft для лучшего результата. Например, при локальном восстановлении сохраняются только несколько разговоров в чате Bing, тогда как облачная учетная запись Microsoft сохранит историю 20 последних взаимодействий.

Microsoft Windows Restore Apps

Документы, файлы и фотографии также будут перенесены, если они сохранены в OneDrive. Пользователи могут при желании отключить миграцию приложений, если предпочитают устанавливать их заново. Это то поможет избавиться от множества неиспользуемых программ с переходом на новый ПК.

«Восстановление приложений» находится в бета-тестировании и доступно участникам программы предварительной оценки Windows. Как и всегда, нет никакой гарантии, что возможность «доживет» до финальной версии или не будет сильно изменена.

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Источник: TechSpot


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