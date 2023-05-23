Windows 11 будет поддерживать запуск устаревших приложений Win32 в изолированной песочнице

Помимо новшеств грядущего обновления Windows 11 23H2 на конференции Build 2023 корпорация Microsoft также рассказала и о другом нововведении в ОС. В скором времени появится возможность запускать приложения Win32 в изолированном режиме.

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Начиная с завтрашнего дня, эта функция будет запущена в предварительном режиме. Как видно из названия, пользователи смогут запускать приложения Win32 в специальном окружении, изолированном от остальной операционной системы, что должно повысить безопасность.

Идея состоит в том, чтобы использовать возможности изоляции Windows 11 для запуска приложений Win32 в среде, где у них нет доступа к критически важным компонентам и подсистемам Windows. Это гарантирует, что если кто-то запустит скомпрометированное приложение Win32 изолированно, злоумышленнику будет очень сложно прорваться через песочницу и проникнуть в остальную часть системы. Функция изоляции приложений будет доступной как для корпоративных клиентов, так и для обычных пользователей.

Microsoft также напомнила корпоративным клиентам о предварительной версии функции Windows 365 Boot. Она предлагает возможность входа в систему с использованием учетных данных Cloud PC, когда ПК загружается непосредственно в Windows 365. Также Windows 11 получает новые возможности конфиденциальности, которые позволят пользователям управлять функциями определения присутствия, такими как пробуждение при приближении и блокировка при уходе. На панели задач можно будет видеть иконку щита при подключении к надёжной VPN. Функция Live captions получает поддержку 10 дополнительных языков.

Все упомянутые функции станут доступны завтра в рамках обновления Moment 3 для Windows 11.

Источник: xda-developers