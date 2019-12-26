В YouTube планировали модерировать каждый ролик в YouTube Kids, но в последний момент отказались от этой идеи





На протяжении практически всего 2019 года видео сервис YouTube преследовали сначала скандал с детским контентом, а затем и его последствия. Первоначально один из известных блогеров упрекнул платформу в том, что на ней демонстрируются ролики с детьми, которые могут привлекать внимание педофилов. Из-за этого многие рекламодатели приостановили сотрудничество с сервисом. Также YouTube обвиняли в демонстрации детям потенциально опасного для них контента и в нарушении правил приватности детей в интернете. Вся эта история закончилась наложением на Google штрафа на рекордные $170 млн, а также последующими изменениями в правилах публикации видео на YouTube.

Но администрация сервиса разрабатывала и другие решения. Чтобы ещё больше обезопасить детей от возможного просмотра непотребного контента, в YouTube даже планировали устраивать полную модерацию всех роликов в разделе YouTube Kids. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

Сервис создал команду из 40 сотрудников, получившую кодовое название Crosswalk («пешеходный переход» в переводе с английского). Команда должна была разработать рекомендации и решения для обеспечения безопасного пребывания детей на платформе. И одна из таких рекомендаций носила достаточно радикальный характер. Предлагалось привлечь модераторов к просмотру всех роликов, ориентированных на аудиторию возрасте до 8 лет. Эти модераторы должны были бы отсеять все потенциально опасные и нежелательные для детей видео.

Первоначально этому проекту был дан зелёный свет. Был даже подготовлен пресс-релиз, в котором говорилось о привлечении профессиональных модераторов к проверке каждого ролика для YouTube Kids. Но в последний момент генеральный директор YouTube Сьюзан Войжитски и другие топ-менеджеры отказались от этой идеи. Предполагается, что такой шаг сделал бы YouTube слишком похожим на другие медиа-компании, а не на нейтральную платформу. В результате внедрения тотальной модерации сервис стал бы слишком ответственен за рекомендации видео, а это уничтожило бы суть сервиса. Как результат, люди могли бы найти на платформе значительно меньше контента, пояснила Сьюзан Войжитски. Этот вопрос вызвал оживлённую дискуссию в самой компании. В итоге, как мы знаем, YouTube обязал самих авторов видео явно отмечать детский контент.

Источник: Engadget, Bloomberg