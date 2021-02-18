В YouTube TV появится 4K-стриминг и офлайн-просмотр





Компания Google подготовила очередное обновление для своего сервиса YouTube TV. Сообщается, что уже в ближайшие недели сервис «представит новый дополнительный пакет с потоковой передачей 4K, офлайн-просмотром и неограниченным количеством одновременных потоков дома».

Однако пока не разглашаются более подробные сведения о грядущих нововведениях. Неясно, будут ли какие-либо ограничения на то, какие каналы или шоу поддерживают офлайн-загрузку. Также не сообщается, какой контент будет доступен в разрешении 4K. Можно было бы надеяться на какие-то спортивные состязания. В настоящее время у клиентов сервиса есть ограничение – максимум три одновременных потока. Но похоже, что в дальнейшем это ограничение перестанет действовать в том случае, когда просмотр осуществляется из дома.

Офлайн-просмотр является довольно редким предложением среди приложений для потокового телевидения. Например, Hulu позволяет загружать телешоу и фильмы по запросу для просмотра в офлайн-режиме, но это не относится к записям из сервиса прямых трансляций. А Sling TV и AT&T TV не предлагают таких возможностей.

Следует обратить внимание на словосочетание «дополнительный пакет». Очевидно, пользователям предстоит заплатить больше, чем стандартная ежемесячная подписка в сумме $65, чтобы получить доступ к этим функциям. В июне прошлого года сервис YouTube TV уже увеличил стоимость своей базовой подписки. У сервиса имеется более 3 млн клиентов.

Источник: The Verge