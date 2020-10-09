В Южной Корее более полумиллиона (6,5% от общего числа) абонентов 5G вернулись на старые тарифные планы с 4G из-за плохого покрытия и низкого качества связи

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Не секрет, что с развертыванием сетей 5G и выпуском моделей с поддержкой технологии связи нового поколения представители отрасли связывают надежды на оживление рынка смартфонов. Собственно, лидеры рынка тоже возлагают большие надежды на 5G в плане оживления спроса. И на этом фоне весьма интересным является тот факт, что в Южной Корее, которая, как известно, находится в списке лидеров по скорости развертывания сетей 5G, более полумиллиона абонентов 5G вернулись на планы 4G. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Herald, ссылаясь на местного парламентария.

Как сообщается, 562 656 абонентов отказались от услуг 5G. Это число соответствует 6,5% от общего числа пользователей 5G в Южной Корее, следует из официального отчета представителя действующего члена парламента Хон Юнг-мин, который входит в Комитет по науке, ИКТ, телерадиовещанию и связи.

В отчете говорится, что многие пользователи 5G вернулись к старым тарифным планам c 4G LTE, поскольку новая дорогостоящая сетевая инфраструктура не обеспечивала должное качество услуг (имели место проблемы с соединением и покрытием).

Как отмечает The Korea Herald, услугами связи 5G в Южной Корее по состоянию на конец августа пользовались 8,65 миллиона человек.

Источник: The Korea Herald