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Вся надежда на 5G. Прибыль Samsung по итогам 2019 года обрушилась более чем вдвое

Вся надежда на 5G. Прибыль Samsung по итогам 2019 года обрушилась более чем вдвое

Вся надежда на 5G. Прибыль Samsung по итогам 2019 года обрушилась более чем вдвое


Сегодня также Samsung Electronics отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом. Приведенные в финансовом отчете показатели полностью соответствуют предварительной оценке, опубликованной производителем в начале месяца. То есть, для Samsung это еще одна неудачная четверть и год в целом. Напомним, спад продаж у компании продолжается со второго квартала 2018 года.

Чего не было в предварительной оценке, так это подробностей о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung. Но сначала об основных финансовых показателях. И начнем с квартальных результатов.

В заключительной четверти 2019 года южнокорейский производитель выручил 59,88 трлн вон ($50,29 млрд) дохода. Это на 1% меньше дохода за аналогичный квартал 2018 года. Операционная прибыль за квартал составила 7,16 трлн вон ($6,02 млрд), что уже соответствует падению на 33,7% в годовом выражении.

Совокупный доход Samsung Electronics в 2019 году составил 230,4 трлн вон ($193,57 млрд) против 243,77 трлн вон ($204,8 млрд) в 2018 году. То есть, показатель уменьшился на 5,5%. В то же время годовая операционная прибыль сократилась с 59,88 трлн вон ($50,3 млрд) до 27,77 трлн вон ($23,32 млрд). То есть, падение более чем вдвое.

Сама Samsung говорит о том, что падение выручки было обусловлено спадом продаж микросхем памяти и дисплеев. Таблица из отчетности выше это подтверждает. Как видно, подразделения Semiconductor Business (Semic), Device Solutions (DS) и Display Panel (DP) показали спад продаж как в заключительной четверти, так и в целом за год. Квартальная выручка рухнула сильнее всего именно в дисплейного подразделения — на 20,2%, тогда как у Semic и DS падение составило соответственно 10,4% и 10,9%. В то же время по итогам года наиболее сильный спад выручки наблюдается у полупроводникового бизнеса — 25%, тогда как выручка DS сократилась на 19,4%, а DP — на 4,3%. В то же время CE (consumer electronics) и IM (IT & mobile communications) нарастили выручку как по итогам квартала, так и за весь год. Для справки, подразделения DS, CE и IM выпускают смартфоны, потребительскую электронику, компьютеры и коммуникационное оборудование.

Если углубляться, все это последствия кризиса в связи с сокращением мирового рынка смартфонов и полупроводниковой отрасли в целом. Достаточно взглянуть на то, как сократилась операционная прибыль полупроводникового бизнеса (Semic), чтобы понять, почему Samsung сейчас так плохо в финансовом плане. К слову, мобильное подразделение тоже показало спад операционной прибыли, хотя и незначительный.

В начале 2019 года Samsung говорила, что рассчитывает подтянуть основные финансовые показатели во втором полугодии, но этого не случилось. Сможет ли в этом году компания вернуться на траекторию роста, посмотрим. Как известно, цены на память NAND и DRAM начали расти еще в конце 2019 года. Также Samsung рассчитывает на дальнейший рост интереса потребителей к смартфонам 5G после в целом успешного 2019 года. А вот Apple, как мы вчера узнали, совсем не торопится выпускать iPhone с поддержкой 5G.

Источник: Samsung

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