Вся надежда на 5G. Прибыль Samsung по итогам 2019 года обрушилась более чем вдвое





Сегодня также Samsung Electronics отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом. Приведенные в финансовом отчете показатели полностью соответствуют предварительной оценке, опубликованной производителем в начале месяца. То есть, для Samsung это еще одна неудачная четверть и год в целом. Напомним, спад продаж у компании продолжается со второго квартала 2018 года.

Чего не было в предварительной оценке, так это подробностей о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung. Но сначала об основных финансовых показателях. И начнем с квартальных результатов.

В заключительной четверти 2019 года южнокорейский производитель выручил 59,88 трлн вон ($50,29 млрд) дохода. Это на 1% меньше дохода за аналогичный квартал 2018 года. Операционная прибыль за квартал составила 7,16 трлн вон ($6,02 млрд), что уже соответствует падению на 33,7% в годовом выражении.

Совокупный доход Samsung Electronics в 2019 году составил 230,4 трлн вон ($193,57 млрд) против 243,77 трлн вон ($204,8 млрд) в 2018 году. То есть, показатель уменьшился на 5,5%. В то же время годовая операционная прибыль сократилась с 59,88 трлн вон ($50,3 млрд) до 27,77 трлн вон ($23,32 млрд). То есть, падение более чем вдвое.

Сама Samsung говорит о том, что падение выручки было обусловлено спадом продаж микросхем памяти и дисплеев. Таблица из отчетности выше это подтверждает. Как видно, подразделения Semiconductor Business (Semic), Device Solutions (DS) и Display Panel (DP) показали спад продаж как в заключительной четверти, так и в целом за год. Квартальная выручка рухнула сильнее всего именно в дисплейного подразделения — на 20,2%, тогда как у Semic и DS падение составило соответственно 10,4% и 10,9%. В то же время по итогам года наиболее сильный спад выручки наблюдается у полупроводникового бизнеса — 25%, тогда как выручка DS сократилась на 19,4%, а DP — на 4,3%. В то же время CE (consumer electronics) и IM (IT & mobile communications) нарастили выручку как по итогам квартала, так и за весь год. Для справки, подразделения DS, CE и IM выпускают смартфоны, потребительскую электронику, компьютеры и коммуникационное оборудование.

Если углубляться, все это последствия кризиса в связи с сокращением мирового рынка смартфонов и полупроводниковой отрасли в целом. Достаточно взглянуть на то, как сократилась операционная прибыль полупроводникового бизнеса (Semic), чтобы понять, почему Samsung сейчас так плохо в финансовом плане. К слову, мобильное подразделение тоже показало спад операционной прибыли, хотя и незначительный.

В начале 2019 года Samsung говорила, что рассчитывает подтянуть основные финансовые показатели во втором полугодии, но этого не случилось. Сможет ли в этом году компания вернуться на траекторию роста, посмотрим. Как известно, цены на память NAND и DRAM начали расти еще в конце 2019 года. Также Samsung рассчитывает на дальнейший рост интереса потребителей к смартфонам 5G после в целом успешного 2019 года. А вот Apple, как мы вчера узнали, совсем не торопится выпускать iPhone с поддержкой 5G.

Источник: Samsung