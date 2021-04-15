В Unity 2021.2 появится нативная поддержка NVIDIA DLSS

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Технология суперсэмплинга NVIDIA DLSS в отсутствие конкурентов продолжает набирать популярность. Еще одно крупное имя в списке сторонников DLSS — Unity Technologies.

NVIDIA DLSS (Deep learning super sampling) — метод сглаживания с использованием нейросетей. Видеокарта осуществляет рендеринг в пониженном разрешении, а затем достраивает их до более высокого.

В рамках GTC 2021 разработчики популярного игрового движка объявили, что с выходом версии движка Unity 2021.2 в нем появится нативная поддержка NVIDIA DLSS. Это должно произойти до конца 2021 года, но точная дата выхода патча пока не называется. По словам Unity, разработчики смогут включать DLSS без существенных усилий.

Одновременно разработчики Unity показали техно-демо — в головоломке LEGO Builder’s Journey с трассировкой лучей и активной технологии DLSS удалось поднять фреймрейт до 57 fps.

Не так давно NVIDIA объявила о сотрудничестве с Epic Games — DLSS посредством плагина интегрировали в Unreal Engine 4.

Между тем AMD продолжает разрабатывать свой аналог ИИ-суперсэмплинга FSR (FidelityFX Super Resolution), планируя релиз на конец 2021 года. По слухам, Intel, которая до конца года должна представить линейку игровых видеокарт для настольных ПК тоже готовит свой вариант технологии.