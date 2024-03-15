Valve одновременно с ежегодным весенней распродажей в Steam опубликовала самые популярные игры на Steam Deck за год (с марта 2023-го по март 2024-го) — топ-100 возглавил Baldur’s Gate 3, нашумевший блокбастер и одна из самых титулованных игр от бельгийской студии Larian Свена Винке.

В тройку лидеров также вошли Vampire Survivors и Dave the Diver, тогда как полюбившаяся многим Hogwarts Legacy, которая стала самым продаваемым релизом 2023 года, заняла четвертую позицию рейтинга. Все на данный момент предлагаются со скидкой.

Замыкает пятерку самых популярных игр Steam Deck фэнтези RPG Elden Ring от FromSoftware и Bandai Namco, которая через несколько месяцев получит большое сюжетное дополнение Shadow of the Erdtree. Вирусный выживальщик Palworld о «покемонах» с пулеметами и один из хитов начала 2024 года — пробился на шестое место. В ожидании GTA 6 предыдущая часть знаменитой серии криминальных боевиков стабильно держится в топах (кстати, по состоянию на 31 декабря 2023 года общие продажи игр серии GTA превысили 420 миллионов копий, из которых более 195 млн пришлось на GTA 5).

Что касается рейтинга, Valve отобрала игры по наибольшему ежедневному количеству игроков независимо от состояния совместимости со Steam Deck. Полный список из 100 игр доступен в Steam. А в какие игры вы играете больше всего на Steam Deck? Поделитесь собственными топами в комментариях.

Steam Deck — портативный ПК, который смог сделать

Valve выпустила портативный ПК Steam Deck 25 февраля 2022 года по цене от $399, а в ноябре 2023-го вышла обновленная модель по цене от $549 — с 7,4-дюймовым OLED-экраном (90 Гц, до 1000 нит в HDR), 6-нм APU AMD Zen 2, Wi-Fi 6E и дополнительным аккумулятором (автономность от 3 до 12 часов).

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Менее чем за два года Valve продала «несколько миллионов» Steam Deck, после чего ASUS, MSI, Lenovo, среди прочих, выпустили собственные портативные ПК.

Steam Deck 2 в планах Valve, но ближайшие два-три года новое поколение ждать не стоит.

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