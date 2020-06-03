Вдоль «Новоирпенской трассы» начали строить велодорожку, которая свяжет Киев и Ирпень. Затем ее планируют продлить до Житомирской и Варшавской трасс

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Между Ирпенем и Киевом вдоль автомобильной дороги Р-30 начали строить велосипедную дорожку длиной 5,2 км, которая соединит ирпенский массив Романовка и набережную реки Ирпень, на которой уже есть полоса для движения велосипедов, со столичными Новобеличами. В дальнейшем дорожку проложат к Житомирской и Варшавской трассам, что должно обеспечить наибольший в Киевской области поток велотуристов.

Заказчиком работ выступила Служба автомобильных дорог Киевской области, а непосредственно строительством занимается Onur Construction International, дочернее предприятие турецкой компании «Onur Taahhüt». Согласно договору на строительство, дорожка должна быть готова уже к концу июня текущего года.

Соответствующий тендер провели в апреле, стоимость будущей велополосы оценили почти в 12 млн гривен.

«Это очередной этап реализации той концепции, которую наша управленческая команда реализует в последние годы. С начала своей работы в Ирпене мы последовательно создаем условия для того, чтобы, во-первых, люди в городе активно пользовались двухколесным транспортом, а во-вторых — чтобы у нас развивался велосипедный туризм. Мы построили велодорожки в городских парках и вдоль набережной, а теперь надо совместить эту инфраструктуру со столицей. Кроме выгоды для города от притока туристов, это создаст удобство и для тех ирпенцев, которые ездят в Киев на работу на велосипеде», — отметил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

Для популяризации идеи создания веломаршрута Киев-Ирпень в апреле прошлого года был организован велопробег от начала улицы Университетской в ​​Ирпене к киевскому микрорайону Академгородок.

«После этого Ирпень сможет смело называть себя велосипедной столицей Украины, потому что это будет единственное место, где можно будет проехать 20 километров туда и обратно без автомобильного движения. Это будет безопасное туристическое направление», — отметил председатель инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк.

Напомним, что в КГГА собираются обустроить в Киеве сеть временных велосипедных дорожек, чтобы пересадить 500 тыс. владельцев личного автотранспорта на общественный транспорт и велосипеды, а также побудить их больше ходить пешком. Еще в 2019 году городские власти пообещали построить в столице современную «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками.

Источник: ITV