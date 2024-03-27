Великобритания будет регулировать мемы про криптовалюты: незаконная реклама

Регулятор финансовых услуг Британии предоставил указания компаниям, предоставляющим финансовые услуги и влиятельным лицам в социальных сетях, которые создают мемы о криптовалютах и других инвестициях, по их упорядочению на фоне роста количества мошенничеств в этой сфере.

Управление по вопросам финансового поведения заявило, что любой маркетинг финансовых продуктов, включая те, что представлены в мемах, должен быть честным, понятным и не вводить в заблуждение. Регулятор отметил, что лица, которые влияют на финансовые социальные сети, или «финфлюенсеры», должны получить одобрение назначенного представителя FCA, прежде чем публиковать рекламу и мемы о финансовых продуктах и услугах, сообщает FCA.

«Продвижение — это не только лайки, но и закон. Мы будем принимать меры против тех, кто незаконно рекламирует финансовые продукты», — заявила Люси Каслдайн, директор по потребительским инвестициям FCA.

В 2022 году управление удалило более 10 000 обманчивых объявлений о финансовых услугах. Регулятор заявил, что использование мемов в рекламных акциях особенно распространено в индустрии криптовалют. В свою очередь, криптомемы особенно распространены в Telegram, популярной платформе среди энтузиастов цифровых валют. Reddit — еще одно место, где широко обсуждают криптовалюту.

В FCA заявили, что наблюдали рекламные акции с использованием мемов для ажиотажа определенных инвестиций в чатах, таких как Reddit и Telegram. Пользователи чатов и форумов должны знать, что финансовые акции на этих каналах все еще подчиняются правилам FCA.

Этот шаг является частью попытки FCA подавить рост финансовых мошенничеств. Их количество ощутимо возросло во время пандемии Covid-19. Тогда больше потребителей обращались к онлайн-платформам в своих банковских и инвестиционных потребностях. В октябре 2023 года FCA начало требовать, чтобы фирмы, желающие продвигать потребительские криптоинвестирования в Великобритании, были авторизованы или зарегистрированы в регуляторном органе, или чтобы их маркетинг был одобрен уполномоченной фирмой.

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Источник: CNBC

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