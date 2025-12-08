Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры

Легендарный разработчик ролевых игр и один из создателей Fallout Тим Кейн в 2025 году вернулся в студию Obsidian Entertainment, прервав свою частичную пенсию. Он уже работает над новым проектом.

О своем возвращении Кейн рассказал в видео на собственном YouTube-канал. Он недавно посетил студию без лишнего шума и сразу приступил к работе. Проект, к которому он присоединился, пока не анонсирован и Кейн не готов намекнуть фанатам, чем именно занимается Obsidian.

«Не трать время на догадки — все равно не угадаете», — сказал он.

Один из создателей Fallout отметил, что продолжит вести свой канал, пока будет иметь истории и идеи из десятилетий работы над играми. В портфолио Кейна немало известных игр: Fallout и Fallout 2 в составе Interplay, основание Troika Games и релизы Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura и Vampire: The Masquerade — Bloodlines. К Obsidian он впервые присоединился в 2011-м, работал над Pillars of Eternity, а также был сорежиссером The Outer Worlds. После 2020 года ушел на пенсию, но все же был подрядчиком студии над The Outer Worlds 2, вышедшей в октябре 2025-го.

Параллельно Bethesda официально вернулась к игровому миру Fallout, хотя прямое участие Obsidian там не подтверждено. Недавно руководитель студии Тодд Говард подтвердил разработку ремастера третьей части в стиле нынешнего Oblivion Remastered. А другой инсайдер говорил о ремастере New Vegas, пока ютубер «раскопал» уникальную сборку из около 2 ГБ вырезанного контента. Но нет никакой информации, что Тим Кейн будет участвовать в каком-то из этих проектов, поскольку детали пока не раскрывают.

Также можно вспомнить последнюю деятельность Obsidian. Этот год студия начала с релиза «грибной» Avowded, которую можно было «вырастить» самостоятельно. Позже Pillars of Eternity внезапно получила огромный патч в честь 10-летия игры, пока разработчики размышляли, какой могла бы быть третья часть серии. Также летом в раннем доступе вышла Grounded 2, которую тепло встретили игроки, и в конце октября «увидела свет» The Outer Worlds 2. Тем временем руководитель Obsidian Джош Соер жаловался, что ритейлеры «убили» классические RPG. Можно только гадать, будет ли связана следующая игра с этим жанром, но учитывая последние проекты студии, такая возможность не исключена.

