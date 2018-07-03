Вьетнамский онлайн-ритейлер оценил видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1180 (Turing) в $1500

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Вьетнамский интернет-магазин разместил у себя на сайте первые видеокарты линейки ASUS ROG Strix на базе GeForce GTX 1180. Страницы с новинками содержат некоторые технические характеристики и даже предполагаемые цены.

Новые графические адаптеры построены на процессоре GT104 (Turing). Среди характеристик GeForce GTX 1180 указаны 3584 ядра CUDA, 16 ГБ памяти Micron GDDR6 (14 Гбит/с), которая работает на 256-разрядной шине и имеет пропускную способность 409,6 ГБ/с.

Согласно предоставленным данным, видеокарты поступят в продажу 28 сентября этого года. Что касается стоимости, то она заоблачная – 34 860 000 вьетнамских донгов или чуть более $1500. Разумеется, целиком и полностью доверять этой информации нельзя, тем более, что страницы на текущий момент уже удалены с сайта магазина.

Тем временем, в сети появились слухи о том, что NVIDIA готовит мероприятие на 21 августа, на котором якобы представит новое поколение видеокарт GeForce GTX 11 Series. Ранее в интернете уже опубликовали изображение печатной платы GeForce GTX 1180 с модулями памяти GDDR6 от компании Micron, которая в данный момент приступила к массовому производству новых модулей. Сейчас на рынке представлены графические адаптеры с памятью GDDR5, которая была впервые представлена более 10 лет назад.

Источник: techpowerup