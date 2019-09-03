Viber планирует запустить в Украине «клавиатуру для шоппинга», которая напрямую подключается к онлайн-каталогам товаров

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Директор по продажам Viber Константин Костадинов рассказал в интервью изданию «Экономическая правда», что мессенджер собирается представить в Украине так называемую клавиатуру для шоппинга. Аналогичный сервис уже запущен в США, а до конца текущего года он может появиться и в нашей стране.

Клавиатура будет выглядеть следующим образом — в приложении будут отображаться разные категории покупок и пользователь сможет подключаться к соответствующим онлайн-каталогам магазинов. Таким образом, пользователю не понадобится переходить в браузер на сайт из мессенджера, так как листать каталоги товаров можно будет прямо в Viber.

Следующий шаг — внедрение в приложение функции оплаты за выбранный товар, так что в будущем в Viber можно будет не только выбрать товар, но и сразу его купить.

Напомним, что по данным сервиса, Viber установлен у 9 из 10 владельцев смартфонов в Украине, при этом 84% приходится на Android и 15% — на iOS.

Источник: Экономическая правда