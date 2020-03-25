Видео демонстрирует тепловой насос электрокроссовера Tesla Model Y





Ранее в этом месяце Tesla начала доставлять новые кроссоверы Model Y в США. Как мы уже упоминали, одна из главных отличительных особенностей Model Y — наличие теплового насоса. Один из первых счастливых обладателей Model Y сделал своему экземпляру небольшой тирдаун, что позволяет нам взглянуть на этот важный компонент вживую. До этого мы видели тепловой насос Model Y только на иллюстрации из официального руководства по эксплуатации.

Владелец Tesla Эрик Стрэйт и автор канала DÆrik в Youtube разобрал переднюю часть багажника, чтобы ближе познакомиться с тепловым насосом Model Y.

Сняв пластиковый кожух переднего багажника, энтузиаст сумел получить доступ к тепловому насосу Model Y, расположенному в верхней части двигательной установки. То есть, особых усилий для этого прилагать не потребовалось. Помимо самого насоса на фото и видео (ниже) можно увидеть тепловые трубки для охлаждающей жидкости, проходящие через тепловой экран автомобиля к месту, где находится бортовой компьютер Tesla Hardware 3.

Как мы уже отмечали, Model Y — первая модель в линейке Tesla, оснащаемая тепловым насосом. Последний представляет собой специальную установку, которая обеспечивает перенос тепла от одних компонентов к другим при помощи жидкого теплоносителя. В холодное время года этот компонент возьмет на себя обогрев салона и поддержание оптимальной температуры батарей за счет тепла, выделяемого при работе двигателя, и расходовать на это заряд аккумулятора больше не придется. Таким образом, никаких существенных потерь запаса хода в холодное время года теперь быть не должно.

Источник: Teslarati