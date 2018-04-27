Видео дня: смартфон iPhone SE 2 (со стеклянной «спинкой» и разъемом 3,5 мм!)

Можно по-разному относиться к слухам и утечкам данных о будущих продуктах, особенно когда речь об устройствах Apple – слишком уж часто среди изображений и видео попадаются подделки. Но, как гласит известная поговорка, дыма без огня не бывает, и нарастающий поток соответствующих слухов указывает на весьма высокую вероятность анонса смартфона Apple iPhone SE 2 в нынешнем году. К тому же, оригинальная модель iPhone SE вышла более двух лет назад, а это достаточный срок для обновления.

В настоящее время в сети появился ролик, на котором якобы запечатлен смартфон iPhone SE 2.

На видео потенциальный iPhone SE 2 демонстрируется с выключенным экраном. Исходя из чего можно предположить, что это, скорее всего, просто макет, который всегда создается еще до появления финальной рабочей версии устройства для оценки его внешнего вида. Макеты надо воспринимать с большой осторожностью, так как высока вероятность подделки. Нельзя исключать, что этот макет был собран на основе предыдущих утечек изображений.

Так или иначе, iPhone SE 2 на видео очень похож на модель iPhone 4, в котором задняя панель была полностью стеклянной. Собственно, стеклянная задняя панель, которая, вероятно, необходима для реализации функции беспроводной зарядки, это, по большому счету, единственное, чем iPhone SE 2 на видео отличается от нынешнего iPhone SE. Сохранен даже разъем для наушников 3,5 мм, хотя последние слухи указывали на его отсутствие. И это вызывает сомнения, как и небольшой дисплей и огромные рамки. Но если видео не подделка и iPhone SE 2 окажется именно таким, будет интересно послушать, как Apple объяснит возвращение к разъему 3,5 мм, от которого ранее отказалась, назвав пережитком прошлого.

Есть предположение, что Apple представит новинку на мероприятии WWDC 2018, стартующем 4 июня.