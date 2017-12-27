Видео дня: захватывающий Time-lapse последнего запуска ракеты SpaceX Falcon 9

Вечером прошлой пятницы, 22 декабря, компания SpaceX, как известно, выполнила последнюю (восемнадцатую) в этом году миссию – ракета Falcon 9 вывела на орбиту десять спутников. Ракета была запущена со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Сам запуск выглядел на вечернем небе очень красиво и произвел впечатление на жителей Южной Калифорнии, некоторые даже приняли ракету за НЛО, а Илон Маск не преминул пошутить, заявив о «ядерном инопланетном НЛО из Северной Кореи». Передать эту «красоту» с помощью камеры – весьма непростая задача, но у фотографа Джесси Уотсон из Юмы, штат Аризона, получилось сделать достойное видео, которое мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Видеоролик продолжительностью 40 секунд смонтирован в режиме Time-lapse.

Как отмечает PetaPixel, Джесси Уотсон уже некоторое время следит за запусками SpaceX и последний – со стартового комплекса на территории базы Ванденберг ВВС США – отлично просматривался с его дома, расположенного на расстоянии около 650 км от базы.

Сообщается, что до этого фотограф никогда не снимал запуски ракет, то есть, данная работа – дебютная. В то же время фотограф признается, что в процессе подготовки к съемке использовал данные Google Maps и ПО The Photographer’s Ephemeris для планирования съемок, показывающее направление освещения в той или иной точке в указанное время.

Полагаясь только на собственные знания, Уотсон использовал для съемки четыре камеры, установленные в разных местах. Одна из камер с телеобъективом вела обычную видеосъемку, тогда как три остальные снимали в режиме Time-Lapse. В общей сложности Уотсон сделал 2452 кадра, но для видео использовал чуть больше половины – 1315 снимков. На видео можно увидеть момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени, происшедший в конце третьей минуты полета, так и «след» в ночном небе – постепенно растворяющийся живописный шлейф из дыма. Последний показывается с нескольких ракурсов.

Источник: The Verge