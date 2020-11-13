Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT поддерживает разгон GPU выше 2,5 ГГц и в таком режиме её производительность сопоставима с GeForce RTX 3090

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До фактического выхода на рынок новых видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT осталась примерно одна неделя. Но различные утечки уже позволяют оценить уровень её производительности и разгонный потенциал.

По данным @OneRaichu, видеокарта AMD Radeon RX 6800 отлично поддаётся разгону. Скриншот из программы GPU-z демонстрирует (более недоступен), что устройство способно работать при частоте графического процессора более 2,5 ГГц. Этот результат также примечателен тем, что при частоте GPU около 2,55 ГГц энергопотребление видеокарты не превышает 300 Вт. Дело в том, что даже для штатных частот показатель TBP этой модели заявлен на уровне 300 Вт.

Дополнительно сообщается, что при разгоне видеочипа до столь впечатляющей частоты видеокарта AMD Radeon RX 6800 начинает демонстрировать производительность, сопоставимую с NVIDIA GeForce RTX 3090.

Кроме того, в интернете обнаружен скриншот программы GPU-z с показателями видеокарты Radeon RX 6800. Это устройство из коробки работает на частоте 2,27 ГГц. Максимальная температура графического процессора составляет 74 градуса Цельсия, а температура Hot Spot – 95 градусов. Эта модель оснащена стандартной системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Наконец, удалось обнаружить результаты тестирования видеокарт Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в Geekbench (OpenCL). В целом, можно сделать вывод, что модель Radeon RX 6800 по уровню производительности примерно соответствует устройству NVIDIA GeForce RTX 3070. Модель AMD Radeon RX 6800 примерно на 20% опережает GeForce RTX 3070, а некоторые результаты даже сопоставимы с GeForce RTX 3080.

Также сообщается, что видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 демонстрируют более высокую производительность в компьютерных системах на базе процессоров AMD Ryzen. Результаты в компьютерах с чипами Intel Core выглядят меньшими. Это объясняется тем фактом, что устройства серии Radeon RX 6000 имеют поддержку дополнительных функций на платформе Ryzen 5000. Например, технология SAM (Smart Access Memory) может обеспечить преимущество в некоторых рабочих нагрузках или играх. Рабочие частоты графических процессоров были установлены на штатных значениях: 1,81 ГГц для Radeon RX 6800 и 2,02 ГГц для Radeon RX 6800 XT.

Напомним, розничные продажи новых видеокарт AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT начнутся 18 ноября по рекомендованной розничной цене $579 и $649, соответственно.

Источник: wccftech