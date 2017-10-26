Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti содержит 2432 ядра CUDA и оценивается в $429

Весьма неожиданно именно сегодня, а не 26 ноября, считалось изначально, компания NVIDIA представила новую высокопроизводительную видеокарту GeForce GTX 1070 Ti в рамках актуального семейства Pascal. Этой моделью, как мы уже отмечали ранее, производитель заполняет разрыв между моделями GTX 1070 и GTX 1080. Основанная на все том же GPU GP104, что и GTX 1070/1080, новая GTX 1070 Ti призвана вновь сделать семейство Pascal более привлекательным на фоне конкурирующей линейки AMD Radeon RX Vega.

Итак, основные характеристики новинки в целом подтвердились, но приведем их все еще раз для удобства. В конфигурацию GeForce GTX 1070 Ti входит 2432 ядер CUDA, что всего на 128 меньше, чем у GTX 1080. Также видеокарта содержит 152 из 160 возможных текстурных блока, все 64 блока растровых операций и 8 ГБ памяти GDDR5X с эффективной частотой 8000 МГц, связанной с GPU при помощи шины разрядностью 256 бита (пропускная способность подсистемы памяти – 256 ГБ/с).

Сравнивая новую GeForce GTX 1070 Ti с моделью GeForce GTX 970 прошлого поколения Maxwell производитель заявляет двукратный прирост производительности в играх и неплохой частотный потенциал, который можно будет раскрыть, прибегнув к разгону.

К слову, графической ядро GeForce GTX 1070 Ti трудится на частотах 1607/1683 МГц. Таким образом, производительность GeForce GTX 1070 Ti составляет 8,2 TFLOPS (2число ядеррабочую частоту). Для сравнения, у GTX 1070 частоты GPU составляют 1506/1683 МГц, а у GTX 1080 – 1607/1733 МГц.

Для работы новинка требует подключения восьмиконтактного разъема питания PCI-E. Номинальный уровень TDP на штатных частотах составляет тех же 180 Вт, что и у GTX 1080. Набор портов включает HDMI, DisplayPort (x3) и DL-DVI.

Продажи GeForce GTX 1070 Ti стартуют ровно через неделю, второго ноября, но первое время в магазинах можно будет встретить только варианты от партнеров NVIDIA. Похоже, NVIDIA подготовила некое ограниченное количество версий GTX 1070 Ti Founders Edition, но пока неясно, будут ли они продаваться отдельно, либо же только в составе готовых ПК. Рекомендованная цена новинки установлена на уровне $429. Партнеры NVIDIA уже анонсировали собственные варианты на базе GTX 1070 Ti, отличающиеся оригинальным дизайном печатных плат и конструкцией систем охлаждения (галерея ниже).

Источник: techpowerup