Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 ещё до официального анонса уже продаётся на вторичном рынке по цене $1080





С видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060 происходит нетипичная ситуация. Эти устройства до своего официального анонса успели попасть в руки не только обозревателей, но и майнеров. Более того, их первая партия уже была полностью распродана по завышенной цене, а теперь GeForce RTX 3060 уже даже можно купить на вторичном рынке. И всё это до окончания срока эмбарго.

В частности, в Беларуси на платформе Onliner, представляющей собой онлайн доску объявлений для вторичного рынка, выставлены на продажу три видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC. Как заявляет продавец по имени Артём, все устройства имеют гарантию белорусского магазина. Одна видеокарта распаковывалась «для проверки» (вероятно, проверка ограничилась оценкой производительности в майнинге), а две остальные – ещё не распакованы. Продавец хочет получить за каждую такую видеокарту по $1080.

Напомним, NVIDIA объявила, что GeForce RTX 3060 станет первой видеокартой, которая будет ограничивать производительность алгоритмов крипто-майнинга. В результате, вскоре после запуска процесса майнинга хешрейт снижается примерно вдвое. Скорее всего, столкнувшись с этим фактом, Артём решил избавиться от видеокарт, запросив за них чрезвычайно завышенную цену.

К сожалению для первоначального продавца/дистрибьютора, Артём опубликовал фотографии, на которых видны серийные номера предлагаемых видеокарт. Таким образом, Gigabyte и NVIDIA смогут отследить, где и кем были проданы эти устройства.

Официальная презентация видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 запланирована на 25 февраля.

Источник: videocardz